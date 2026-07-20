Ondata di Calore a Lecce: Tre Vittime tra Malori e Incidenti in Piscina, Attesa la Tregua dal Caldo

Il caldo non è solo una cifra sul termometro: è un peso sulle spalle, un respiro corto, una luce che abbaglia e toglie lucidità. A Lecce e sul litorale, queste ore hanno il colore del sale e del metallo rovente. E nel brusio dei lidi, il silenzio lasciato da tre vite spezzate pesa più del vento che non arriva.

Dove si è spezzata la giornata

A sud della Puglia, l’ondata di calore ha cambiato i ritmi e le abitudini. Si resta all’ombra. Si parla piano. Le località sul mare trattengono il fiato. In provincia di Lecce, in tre episodi distinti, tre persone sono morte tra malori in spiaggia e incidenti in piscina. I dettagli non sono tutti noti e alcune informazioni restano in verifica. Il quadro che emerge, secondo i soccorritori, è quello di un caldo estremo che può aver agito come concausa.

Le dinamiche non sono sovrapponibili. Parliamo di località balneari diverse, con interventi del 118 e personale dei lidi che ha tentato ogni manovra utile. In alcuni casi si è trattato di un malessere improvviso, in altri di un evento in acqua complicato dalla stanchezza e dalla temperatura elevata. L’assenza di dati ufficiali su orari, età e patologie pregresse ci impone prudenza: le autorità stanno ancora ricostruendo con precisione.

Il contesto però è chiaro. Umidità alta, irraggiamento pieno, scarsa ventilazione. Il corpo fatica a disperdere calore, sale il rischio di disidratazione, cali di pressione, fino al colpo di calore. Le categorie fragili sono più esposte, ma nessuno è immune se sottovaluta la giornata. Lo si avverte nei gesti: chi porta una sedia in ombra e si siede a occhi chiusi; chi rinuncia alla nuotata di mezzogiorno; chi beve lentamente dalla borraccia come fosse un rituale.

Come proteggersi e cosa aspettarsi

Le regole sono semplici, ma salvano. Evitare le ore centrali. Bere spesso, anche senza sete. Preferire acqua e sali, limitare alcol e bevande zuccherate. Fare pause all’ombra, bagnare polsi e nuca, indossare cappello e tessuti leggeri. In casa, tenere chiuse le finestre nelle ore più calde e arieggiare la sera. Controllare i bollettini meteo e le segnalazioni di allerta caldo del territorio. Se qualcuno accusa confusione, pelle molto calda e secca, crampi, nausea, chiamare subito il 118: ogni minuto conta.

Sul fronte meteo, i previsori indicano una possibile, breve tregua dal caldo con un lieve calo delle massime e qualche rinforzo del vento. La tendenza, però, dipende dall’evoluzione dei prossimi giorni e non è ancora confermata in modo uniforme su tutta la costa. Potrebbe bastare a rendere respirabile il pomeriggio, non a chiudere la partita con questa cupola d’aria. Conviene restare prudenti, anche se il cielo promette un soffio di Maestrale.

Intanto, la vita continua a cercare il suo passo. Un barista sposta i tavolini all’ombra. Una madre allunga una crema solare al figlio e gli sistema il cappellino. Un bagnino scruta la linea d’acqua, immobile. E noi, che scambiamo due parole al telefono o al chiosco, possiamo farci una domanda semplice: cosa posso fare, oggi, per proteggere me e chi ho vicino? A volte, la risposta è un bicchiere d’acqua in più. A volte, è scegliere l’ombra e rimandare un tuffo. In certe giornate, la cura è anche saper aspettare che il vento cambi.