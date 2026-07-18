Legittima Difesa: Tra Giustizia e Diritto di Autodifesa – I Casi Petrali, Stacchio, Putortì e Zen

Una serranda mezza abbassata, il tintinnio delle chiavi sul bancone, il respiro che accelera quando qualcuno entra di corsa. La scena cambia da città a città, ma il nodo resta: dove finisce la paura e dove comincia il diritto di difendersi?

Il caso di Mario Roggero ha riaperto una discussione che in Italia non si chiude mai. Parliamo di legittima difesa. Di giustizia e di autodifesa. Di vite ordinarie che, in un lampo, diventano cronaca.

Negli ultimi vent’anni, quattro storie hanno segnato il dibattito. Il tabaccaio Giovanni Petrali, a Milano, sparò durante una rapina. Un uomo morì. Dopo un percorso lungo, arrivò l’assoluzione definitiva. Per molti fu un sospiro di sollievo. Per altri un precedente scomodo. La cronaca, comunque, registrò il punto: Petrali non fu colpevole.

A Nanto, nel Vicentino, il benzinaio Graziano Stacchio intervenne per aiutare un’oreficeria sotto assalto. La procura archiviò come legittima difesa. Intorno a lui si strinse una comunità intera. Si parlò di diritto e dovere civico, di coraggio e di rischi.

Diverso il destino di Francesco Putortì. Due ladri entrarono in casa sua. Lui sparò. La corte lo ritenne responsabile. Arrivò una condanna. La decisione si fondò sull’idea cardine della proporzionalità e sull’analisi del pericolo “attuale”. Quando la minaccia è cessata, la difesa diventa altro. È una linea sottile, ma decisiva.

E poi c’è Massimo Zen. Anche lui fu condannato per l’uccisione di un rapinatore. Nel 2025 ricevette una grazia parziale del Presidente della Repubblica. Un atto di clemenza che non cancella il reato, ma riduce la pena. È un segnale istituzionale: riconosce la durezza del caso, senza ribaltare il verdetto.

Qui emerge il punto centrale. Non è l’arma. Non è nemmeno il luogo, da solo. È il tempo. La attualità del pericolo. Se il rapinatore fugge, la autotutela di solito non regge. L’articolo 52 del Codice penale, riformato nel 2019, ha rafforzato la difesa in casa e nel negozio. Parla di “presunzione di proporzionalità” quando c’è intrusione e minaccia grave. Riconosce anche il “grave turbamento”. Ma non è uno scudo assoluto. I giudici guardano ai dettagli: traiettoria dei colpi, distanza, avvisi dati, possibilità di fuga, chiamate al 112. Ogni istante pesa.

Cosa guardano davvero i giudici

Pericolo “attuale e ingiusto”. Proporzionalità tra minaccia e risposta. Contesto: notte, numero degli aggressori, spazi stretti. Condotta dell’aggredito: ha cercato di evitare? Ha sparato per fermare o per punire? Esito: colpi frontali o alle spalle, in ambienti chiusi o in strada.

Nelle aule si ragiona a freddo. Fuori, invece, si vive a caldo. Il negoziante che dorme con il telefono sul comodino lo sa. La sirena nella notte non distingue tra difesa ed eccesso colposo. Lo farà, dopo, un verbale.

Storie che ci assomigliano

Petrali, Stacchio, Putortì, Zen non sono eroi o colpevoli per definizione. Sono facce di un Paese che fatica a trovare un equilibrio tra sicurezza e diritti. Ognuno di quei casi ha spinto più in là la discussione. Ha detto che la legge non è una formula magica. È un binario che chiede cura, contesto, responsabilità.

Resta una domanda, semplice e grande: in quell’attimo che non torna, quando conti i secondi e il cuore martella, quanto spazio c’è per scegliere giusto? Forse la risposta sta in una luce che si accende sull’ingresso, in una formazione minima alla gestione del rischio, in pattuglie che arrivano prima. E in una verità scomoda: la legittima difesa non è mai un grido liberatorio. È un sussurro che ti rimane addosso.