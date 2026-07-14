George Clooney e Amal: la loro prima vacanza a Capri tra passeggiate e giri in taxi

Una sera tiepida, il vento salato che sale dalla Marina, il via vai curioso in Piazzetta: su questo fondale arriva una coppia che conosciamo bene, mano nella mano, senza clamore. Capri prende il suo ritmo, loro ci si adagiano dentro.

Quando si parla di George Clooney e Amal Clooney, l’immaginario corre subito al Lago di Como, a Laglio, a quell’eleganza senza sforzo che profuma di Mediterraneo. Stavolta, però, il Mediterraneo ha un’altra forma: l’azzurro verticale di Capri. È la loro prima vacanza sull’isola, secondo quanto riportato da agenzie e cronache locali. E il dettaglio che filtra, più di tutti, ha il colore di una ciliegia lucida.

Capri in luglio è un teatro a cielo aperto. La Piazzetta pulsa, via Camerelle brilla di vetrine, l’odore di gelsomino arriva improvviso all’angolo di una scala. La scena non chiede effetti speciali: basta mettere un passo davanti all’altro e lasciare che il tempo si allarghi. Lei, avvocata per i diritti umani, lui, attore e produttore di Hollywood, scelgono proprio questo: una presenza discreta, che non disturba e non si nasconde.

Secondo i racconti di chi c’era, lunedì sera la coppia è stata vista passeggiare serena tra le strade dell’isola azzurra. Poi, lo scarto cinematografico: salgono su un celebre taxi rosso, quei cabrio allungati che da decenni sono simbolo dell’isola, con la capottina chiara e la fila di sedili pensati per godersi la brezza. È un’immagine semplice, ma dice molto. Dice che non serve trasformare tutto in un set. Dice che il lusso, a volte, è sedersi accanto e guardare la linea del mare che scorre.

Capri e il richiamo delle star

Capri è abituata alle presenze iconiche. Dalla dolce vita degli anni Sessanta alle fughe dei musicisti in cerca di luce, l’isola ha una grammatica che le celebrità capiscono al volo. Il set naturale dei Faraglioni, le barche che scuciono la costa, le case che appaiono e scompaiono dietro i muri di bouganville: tutto invita a un ritmo lento. Non stupisce che una coppia amata e osservata come i Clooney abbia scelto proprio qui una parentesi. In fondo, sono genitori di due gemelli, con un’agenda globale compressa: una sosta che non sembri un evento, ma una vita normale, ha un valore preciso.

Passeggiate e un taxi rosso: cosa si sa

La notizia centrale è lineare: prima volta a Capri per George e Amal, avvistati durante una serata estiva e poi su un taxi cabrio color rosso. Tutto il resto è contesto. A luglio l’isola tocca i suoi picchi di arrivi; i collegamenti via aliscafo da Napoli e Sorrento rendono fluidi gli spostamenti; i tassisti capresi sono un’istituzione. Quel modello di mobilità, estetico prima ancora che pratico, spiega perché una corsa diventi notizia: è parte del paesaggio emotivo dell’isola, come un caffè in Piazzetta o un affaccio sul belvedere di Tragara.

C’è un dettaglio che resta: l’idea di una celebrità che sceglie il gesto normale, la passeggiata, la corsa in taxi, l’ombra di un vicolo. Forse cerchiamo questo quando leggiamo storie così: la conferma che si può scendere dal piedistallo, guardare le stesse cose, respirare la stessa aria. E magari riconoscersi, per un attimo, nel rumore lieve di una capote che si chiude, mentre il taxi rosso scompare dietro una curva e il mare resta lì, immobile, a fare da specchio.