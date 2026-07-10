Tragedia a Folgaria: 83enne perde la vita travolto da una ruspa durante lavori edili

Una mattina di lavoro in montagna, il rumore dei mezzi e la fretta di finire. Poi il silenzio che resta. A Folgaria, un uomo di 83 anni ha perso la vita in un’area di cantiere. La comunità si stringe, mentre gli inquirenti cercano risposte.

A Folgaria, in Trentino, il ritmo di un’ordinaria giornata di lavori si è spezzato all’improvviso. In un’area dove erano in corso lavori edili, un 83enne è stato coinvolto in un incidente grave. La dinamica non è chiara. Non sappiamo ancora se l’anziano fosse addetto, proprietario dell’area o semplice conoscente. Le autorità stanno ricostruendo ogni passaggio. In questi casi conta ogni dettaglio: la segnaletica, le distanze, la visibilità, la sequenza dei movimenti.

Il punto centrale arriva qualche ora dopo l’allarme. L’uomo è stato travolto da una ruspa all’interno della zona operativa. I soccorritori sono arrivati in tempi rapidi. Hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è fermato davanti all’evidenza delle ferite. L’anziano è morto sul posto. I Carabinieri e gli ispettori della sicurezza hanno avviato i rilievi, ascoltato i testimoni, messo sotto sequestro l’area. Fino a quando non ci saranno riscontri ufficiali, resta una sola certezza: qualcosa è andato storto in un luogo che dovrebbe essere protetto.

Queste notizie colpiscono forte perché toccano spazi vicini. Il cantiere non è un altrove remoto. È dietro casa, lungo una pista ciclabile, accanto a una malga o lungo una strada comunale. Ci passiamo accanto. Ci salutiamo da lontano. E spesso ci fidiamo dell’abitudine.

Sicurezza nei cantieri: cosa sappiamo e cosa manca

I cantieri sono ambienti complessi. Mezzi pesanti, angoli ciechi, cambi di quota, terreno irregolare. La sicurezza sul lavoro in Italia ha regole precise. Il coordinamento, la formazione, i percorsi separati tra pedoni e veicoli, gli avvisatori acustici e luminosi, la presenza di un “uomo a terra” quando i mezzi manovrano. Sono procedure note e necessarie. Eppure gli errori succedono. Secondo i dati ufficiali, ogni anno nel nostro Paese si registrano oltre mille denunce di infortunio mortale. Il comparto delle costruzioni resta tra quelli più esposti. Le interferenze tra persone e macchine sono una delle criticità principali.

Prevenire significa ridurre al minimo le aree promiscue. Significa garantire visibilità al conducente, soprattutto in retromarcia. Significa rallentare quando il terreno vibra di fretta. Significa delimitare gli accessi ai non addetti, anche se si parla di pochi metri e di pochi minuti. Le piccole concessioni spesso aprono brecce grandi.

Il peso umano delle cifre

L’età dell’uomo aggiunge gravità. Un anziano travolto in un contesto di lavoro interroga la nostra idea di protezione. In un paese di montagna, tutti sanno di tutti. Il lutto non resta mai privato. Si sparge per le vie, per i bar, per i negozi. Qualcuno ricorderà una stretta di mano, un favore, una parola gentile. E si domanderà se quel cancello poteva restare chiuso un minuto in più. Se quella ruspa poteva aspettare.

Non è semplice trasformare il dolore in pratica. Ma è l’unico modo per non restare fermi. Oggi a Folgaria ci si aspetta un’indagine chiara e puntuale. Domani, in ogni cantiere, ci si aspetta un gesto in più. Un rallentamento, una barriera, uno sguardo. Perché il rumore dei lavori torni a essere solo lavoro, e non l’eco di un’assenza. E noi, di fronte a un cartello giallo, sapremo fermarci un passo prima?