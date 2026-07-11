All’alba, la costa alza le serrande con prudenza: i negozi contano le crepe, le famiglie contano i minuti di luce. La città guarda l’acqua che scorre nei rubinetti come si guarda una promessa: fragile, ma vera. A La Guaira, dopo il terremoto, la normalità somiglia a una lampadina che non lampeggia più.

Terremoto in Venezuela: Ripristinata quasi totalmente la rete elettrica a La Guaira, acqua potabile al 84%

La città che riparte, a strappi

Le strade di La Guaira hanno il passo corto dei giorni difficili. Ci sono cavi riposizionati a vista, tecnici sui pali, camion cisterna che entrano nei quartieri alti. La Protezione Civile coordina squadre miste. I volontari distribuiscono taniche e torce. I telefoni riprendono campo a tratti. Chi ha una radio la tiene accesa sul tavolo di cucina, tra una presa d’aria e una notizia.

Non ci sono ancora dati consolidati sul numero complessivo di edifici danneggiati. Le autorità segnalano monitoraggi in corso su scuole, ospedali di zona e infrastrutture costiere. Le stime su sfollati e feriti sono in aggiornamento: finora i bollettini parziali non offrono un quadro definitivo. La priorità resta la messa in sicurezza dei servizi e la verifica di ponti e viadotti colpiti dalle scosse.

Acqua e luce: numeri, priorità, margini

Nelle ultime ore, la rete elettrica locale risulta “quasi totalmente” ripristinata. Le squadre segnalano linee stabilizzate e sottostazioni in servizio, con alcune aree ancora soggette a microinterruzioni. Gli operatori evitano trionfalismi: il ripristino è reale, ma fragile. Il rischio di nuovi blackout non è escluso durante i picchi serali.

Sul fronte idrico, la conferma più attesa: l’acqua potabile raggiunge l’84% dell’utenza urbana, come dichiarato da Delcy Rodríguez. Ci sono però quartieri dove il flusso è ridotto, e i condomìni ai piani alti registrano pressione irregolare. Gli addetti parlano di serbatoi che si stanno riempiendo, ma ricordano che i tempi di pulizia delle condotte variano da zona a zona. Nelle case, molti fanno bollire l’acqua per prudenza, anche se gli impianti di trattamento risultano operativi.

Cosa significa, in concreto? Significa ascensori che tornano a muoversi dopo ore ferme. Farmacie che riaprono con orari ampliati. Ambulatori che effettuano triage senza generatori a diesel. Significa docce brevi, elettrodomestici usati a rotazione, prese multiple sorvegliate come scrigni. E significa camion che portano scorte verso le scuole, dove la mensa torna lentamente a funzionare.

Le autorità invitano a segnalare immediatamente perdite e scintille ai numeri d’emergenza, evitare sovraccarichi domestici nelle prime 48 ore, risparmiare acqua nelle fasce di riempimento dei serbatoi, non diffondere stime non verificate su danni e vittime.

Non tutto, però, si misura in percentuali. Una saracinesca alzata a metà racconta più di un grafico. In un cortile, i vicini condividono una presa multipla per ricaricare i telefoni. Nella hall di un palazzo, una bacinella raccoglie l’acqua in eccesso per l’anziano del terzo piano. Piccoli gesti che tengono insieme una comunità mentre la geografia emotiva, prima ancora di quella urbana, ricalibra i propri punti fermi.

Resta da chiarire l’entità dei danni complessivi lungo la costa e il calendario esatto dei lavori su tratti di rete secondari. Mancano al momento dati ufficiali univoci su alcune frazioni periferiche: i tempi di ritorno alla piena normalità dipenderanno dalle verifiche strutturali e dalla tenuta delle forniture.

Il Venezuela conosce la pazienza delle ripartenze. La Guaira oggi lo mostra con semplicità: luci che si accendono senza rumore, rubinetti che tornano a cantare piano. La domanda, ora, è se sapremo custodire questa normalità che rientra in punta di piedi. Basterà una notte intera senza interruzioni per crederci davvero? O servirà l’alba in cui l’acqua, finalmente, scorrerà senza doverci pensare?