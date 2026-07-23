Prezzi Record per il Gasolio: Oltre 2,2 Euro al Litro in Autostrada. Ecco l’Impatto sul Portafoglio degli Automobilisti

Cartelli luminosi, lancette che scorrono, mani che esitano sulla pistola: il prezzo del gasolio in autostrada oltrepassa la soglia che nessuno voleva vedere. Dentro quell’attimo, c’è già il conto mentale di chi guida: quanti chilometri rinvio, dove posso tagliare, cosa sacrifico per arrivare a fine mese?

Giovedì 23 agosto 2026 il prezzo medio del diesel in autostrada tocca 2,213 euro al litro. Non è solo un numero: è una soglia psicologica. La guardi, sospiri, e ti chiedi quanto a lungo potrà durare. Sulla rete ordinaria, la situazione è più morbida, ma in assenza di dati ufficiali consolidati per la stessa data non indichiamo una cifra. In genere, i listini fuori dall’autostrada restano più bassi, con differenze che spesso si notano già a occhio.

Per molti, l’aumento non è una novità. L’estate porta traffico, margini più tirati e tensioni sulle catene logistiche. Le stazioni di servizio in autostrada hanno costi fissi più alti, orari estesi e servizi che pesano sul prezzo alla pompa. E poi c’è la struttura del prezzo: le accise sono fisse per litro, l’IVA si applica sul totale. Se il costo base sale, l’IVA cresce di pari passo e il conto finale gonfia. È una dinamica semplice, ma impietosa.

Perché il pieno costa di più

Il prezzo del carburante riflette vari strati. C’è la materia prima, con i movimenti del greggio e dei prodotti raffinati. Ci sono i margini di raffinazione, che cambiano con la stagione e la domanda. C’è la logistica: porti, depositi, trasporti. C’è la concorrenza, diversa tra città e autostrade. Infine, ci sono le tasse: una quota fissa per litro e l’IVA al 22% che grava sul totale. Non servono formule: basta sapere che ogni scatto verso l’alto amplifica tutto il resto.

La domanda vera, però, arriva a metà strada: che impatto ha sul nostro portafoglio? Facciamo conti semplici. Con 2,213 euro/litro, un pieno da 50 litri costa circa 110,65 euro. Se con la stessa auto percorri 18 km con un litro, ogni 1.000 km ti servono circa 55,6 litri: oggi sono 123 euro abbondanti. Su un tragitto settimanale da 600 km, parliamo di oltre 73 euro solo di gasolio. Non c’è retorica che tenga: questi sono soldi sottratti ad altro, a una spesa grande rimandata o a quei piccoli lussi che ci tenevano il morale alto.

Un dettaglio concreto, quasi banale, fa spesso la differenza: la modalità. Il self-service costa di solito meno del “servito”. La qualità “premium” non è necessaria per tutte le auto. Una pressione corretta degli pneumatici, una velocità costante e il bagagliaio leggero abbassano i consumi in modo misurabile. In viaggio, uscire dall’autostrada per fare rifornimento può convenire; non sempre, ma abbastanza spesso da valere una sosta in più.

Strategie semplici per spendere meno

Pianifica il rifornimento. Arrivare in autostrada con il serbatoio quasi pieno toglie pressione e ti lascia scelta. Confronta i prezzi con le app pubbliche e i pannelli prezzo lungo la rete: trasparenza vuol dire margine di manovra. Preferisci il self e valuta i distributori indipendenti fuori dai caselli. Guida “rotondo”: niente strappi, cruise control quando possibile, aria condizionata senza eccessi. Evita i rifornimenti “al minimo”: pieni più rari riducono le soste e, spesso, le tentazioni di prezzo peggiore.

Resta una domanda sospesa, che va oltre i numeri: quante volte accetteremo di riprogrammare abitudini, orari, persino mete dei nostri viaggi, per restare dentro un budget che si assottiglia? Forse la risposta è già nei chilometri che scegliamo di fare domani, nell’uscita che imbocchiamo, nel serbatoio che riempiamo con più consapevolezza che rassegnazione.