Katy Perry in Battaglia Contro Trump: ‘Non Usare Firework per Glorificare la Guerra’

Un brano nato per accendere speranza. Un palco politico che prova a piegarlo a tutt’altro. E nel mezzo c’è una voce pop riconoscibile, che rivendica il diritto più semplice: decidere dove risuona la propria musica.

C’è chi ascolta Katy Perry e pensa all’estate, alle piazze piene, ai telefoni alzati. Poi c’è la politica, che spesso prende in prestito quei ritornelli per caricarli di altro. È successo di nuovo. E la reazione è arrivata chiara: non trasformate Firework in uno slogan di potenza. Non sovrapponete al suo messaggio l’eco della guerra.

La scintilla scocca quando circola online un video con Firework a fare da colonna sonora a un momento celebrativo legato a Donald Trump e all’ex Casa Bianca. Dettagli e contesti variano a seconda dei post e dei rilanci. Alcuni elementi non sono ancora verificabili in modo indipendente. Ma il punto, per l’artista, resta intatto: l’uso non autorizzato di un brano può cambiare il senso di quel brano. E qui il senso cambia parecchio.

Mi torna in mente quella notte del 2021: Katy in bianco, il Mall di Washington, i fuochi che esplodono mentre canta. Lì Firework aveva il sapore di un abbraccio pubblico, non di una parata muscolare. È una canzone che parla di fragilità che diventa luce. Di una miccia interiore, non di un arsenale.

Perché gli artisti possono opporsi

La questione non è solo emotiva. È legale. Negli Stati Uniti, i concerti politici usano spesso licenze generali di ASCAP e BMI. Quelle licenze coprono l’uso pubblico delle canzoni, ma non sono un lasciapassare totale. Da anni, le stesse società di collecting consentono agli artisti di escludere brani dalle cosiddette “political entities licenses”. È già successo con i Rolling Stones. È successo con Neil Young su “Rockin’ in the Free World”. È successo quando Pharrell Williams impose lo stop a “Happy” dopo un comizio seguito a un fatto di cronaca luttuoso. In pratica: sì, la musica gira. No, non può farlo ovunque se l’autore dice “basta”.

Nel caso di Katy Perry, il nodo è identitario. L’artista è da tempo schierata su temi sociali e civili. Ha cantato ai grandi eventi democratici. Ha legato “Firework” a momenti di comunità, inclusione, rinascita. Vederla associata a toni bellici la spinge a intervenire. Al momento non risultano pubblici atti legali depositati su questo episodio specifico; possono arrivare diffide ai comitati o richieste formali agli organizzatori. È la prassi.

La posta in gioco culturale

Le canzoni non sono carta velina. Assorbono storie, luoghi, simboli. Quando un evento politico le riusa, ne ridefinisce il contesto. A volte per pochi minuti. Spesso per anni. E chi le ha scritte, o le ha rese celebri, porta la responsabilità di quelle associazioni. È comprensibile, allora, che un’artista dica: “Questo no”. Non perché la musica debba restare neutra. Ma perché certe parole non possono diventare decorazione di potenza.

C’è anche un tema di pubblico. Chi ascolta Firework la riconosce come promessa di riscatto. È il pezzo che canta la ragazza che non si sente abbastanza. Il ragazzo che prova a ripartire. La famiglia che balla in salotto per scacciare la paura. Tutto questo stride con la retorica del rombo, con l’idea di spettacolo bellico. Stride e fa rumore.

La scintilla, insomma, non è un effetto pirotecnico. È un confine. Lo tracci tu, lo traccio io, lo traccia chi crea. Poi resta una domanda semplice, forse la più politica di tutte: dove vuoi che risuoni la tua luce, quando finalmente scocca?