Xbox Rilancia: Nuove Esclusive Console e il Ritorno di Gears of War E-Day – Le Novità dell’Ultimo Xbox Games Showcase

Uno show dal ritmo serrato, con promesse concrete e un filo emotivo che torna dove tutto è iniziato: l’ultimo Xbox Games Showcase segna un cambio di passo, tra nuove esclusive console, sorprese di catalogo e il ruggito di una saga che non ha mai smesso di pulsare sotto la pelle dei giocatori.

Microsoft ha alzato il volume. Il palco verde ha mostrato meno parole e più giochi. Una regola semplice: far parlare le immagini, legare mondi diversi con un filo di continuità. La strategia è chiara. Spingere su esclusive console e sul valore di Game Pass, includendo day one pesanti e un parco uscite che non vive solo di nostalgia.

Il messaggio passa da volti noti e volti nuovi. Il ritorno di Perfect Dark è concreto, con sequenze d’infiltrazione dal taglio moderno. Fable si riprende la scena e conferma l’uscita nel 2025, giocando con ironia e fiaba inglese. C’è spazio per l’avventura pulp di Indiana Jones and the Great Circle (console exclusive su Xbox), e per l’action di Avowed, che resta in rotta ma senza data definitiva. Il tono? Meno promesse vaghe, più finestre credibili.

Il ritmo si fa serrato quando entra DOOM: The Dark Ages. Medioevo, cannone ad ossa, scudi che ringhiano metallo. Uscita prevista nel 2025, day one su Game Pass. Da un classico all’altro: Call of Duty: Black Ops 6 è confermato su Game Pass al lancio, con data fissata al 25 ottobre 2024. Una mossa mai vista per il franchise. Accanto scorrono tasselli che fanno volume e identità: South of Midnight in rotta per il 2025, Age of Mythology: Retold il 4 settembre 2024, Diablo IV: Vessel of Hatred l’8 ottobre 2024, e un assaggio di Microsoft Flight Simulator 2024 con mestiere e dettagli.

Anche l’hardware dice la sua. Nuovi modelli di Xbox Series X e Xbox Series S per adattarsi a casa e tasche: una Series X all-digital in bianco da 1 TB, una Series X da 2 TB “Galaxy Black” con lettore, e una Series S da 1 TB in bianco. Opzioni semplici, messaggio diretto: più scelta, stesso ecosistema.

Il ritorno che punge: Gears of War E-Day

Ho ancora in testa il ronzio della Lancer quando vidi Marcus affrontare i Locust la prima volta. Allo Showcase, quel suono è tornato nei secondi che contano. Gears of War: E-Day non è un sequel qualsiasi. È un’istantanea dell’inizio, il Giorno dell’Emergenza in cui il mondo crolla. La scelta creativa ha peso: niente stratificazioni di timeline, si torna al trauma originale, al cemento che si spacca, alla paura che morde. La Coalition promette un taglio più viscerale, con tecnologia aggiornata e un focus cinematografico. Non ci sono ancora date: meglio così che una finestra appesa a un filo. Ma il trailer parla chiaro. E-Day punta al cuore di chi c’era e apre la porta a chi non ha mai impugnato una Lancer.

Esclusive, identità, abitudini

Sullo sfondo c’è il disegno più grande. Più esclusive console su Xbox e PC, meno dispersione, un Game Pass che diventa abitudine quotidiana, come aprire una serie in streaming. L’idea non è “comprare tempo”, ma costruire appuntamenti: il mercoledì della patch, il weekend del day one, la notte in cui resti sveglio per “solo un’altra missione”. Funziona quando i giochi arrivano, quando rispettano ciò che promettono. Questa volta, lo Showcase ha dato segnali misurabili.

Ho pensato a quel momento in salotto, luci spente, ventola che sussurra, e la città che fuori si fa piccola. In quale storia vorrai entrare per prima? E cosa dirà di te, tra un colpo di Lancer e un salto nel vuoto con Indy?