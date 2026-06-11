Crazy Taxi World Tour: il Ritorno del Gioco Iconico tra Polemiche sull’Uso dell’AI Generativa

Un taxi giallo che fende il traffico, la musica che spinge, il tempo che scorre. Il ritorno di Crazy Taxi promette adrenalina e memoria: una corsa tra nostalgia e futuro, dove l’energia dell’arcade incontra le polemiche dell’era digitale.

Il ritorno di un’icona arcade

La prima volta che ho visto Crazy Taxi in sala era fine anni ’90. Il rumore dei motori sovrastava tutto, e il gioco chiedeva una sola cosa: correre. Nel 1999 spopolava in arcade, nel 2000 sbarcava su Dreamcast. Stessa formula, stessa urgenza: prendi il passeggero, taglia la città, consegna prima che scada il timer. Il gameplay era puro istinto, breve e intensissimo. Ti lasciava addosso un sorriso e un po’ di tremore alle mani.

Oggi rientra in scena con il nome di Crazy Taxi World Tour. L’idea suona chiara: allargare la mappa, aggiornare il ritmo, parlare a una community cresciuta ma ancora affamata di corse folli. I dettagli concreti, però, restano in evoluzione. Non c’è una data d’uscita pubblica confermata al momento della scrittura, e le piattaforme non sono state chiarite in modo definitivo. Il progetto punta a un reboot controllato: riconoscibile per chi c’era, accogliente per chi arriva adesso.

A metà di questo ritorno, arriva il tema che spacca in due i commenti: l’uso di AI generativa.

AI generativa: strumento o scorciatoia?

SEGA ha ammesso di averla usata, ma solo “a sostegno” del lavoro degli sviluppatori. Cosa significa, in pratica? L’azienda non ha specificato con precisione. Non sappiamo se si tratti di bozze grafiche, assistenza al codice, supporto a test o QA. Questo vuoto alimenta le polemiche. Alcuni temono che l’AI rubi spazio alla creatività umana; altri vedono uno strumento neutro, utile se guidato con regole chiare.

Il nodo, infatti, è la trasparenza. Se l’AI aiuta a ripulire bug ripetitivi, a generare mockup provvisori o a velocizzare compiti noiosi, il valore del team cresce. Se invece modella stile, voci o testi senza tutele, diventa una scorciatoia che erode fiducia. La differenza la fanno le scelte: dataset autorizzati e pagati, crediti in chiaro, supervisione umana sostanziale, limiti scritti e pubblici.

Chi segue Crazy Taxi conosce già questioni delicate. Anche in passato, le riedizioni hanno dovuto fare i conti con licenze musicali e colonna sonora. La gente non desidera una replica perfetta; desidera una “sensazione” precisa. Quel brivido da curva impossibile, quella città che ti spinge a rischiare una scorciatoia. L’AI generativa non può creare quel brivido da sola. Può solo accelerare la parte meccanica del lavoro. L’anima, qui, è una regia umana.

Esempi concreti aiuterebbero tutti. Un impegno pubblico del tipo: niente training su opere dei fan, etica dei dataset, disclosure nelle note di produzione, assunzioni che crescono, non che calano. Molti studi usano già strumenti di suggerimento per il codice o per l’analisi dei bug. Quando lo dichiarano bene e mettono in prima fila gli autori, la community apprezza.

Io, intanto, immagino di tornare al volante. Semaforo giallo, clacson, un passeggero che promette una mancia se arrivo in tempo. Se il nuovo Crazy Taxi World Tour saprà rispettare la sua scintilla e dirci con onestà come usa la tecnologia, potremo goderci la corsa. La domanda è semplice: quanto siamo disposti a fidarci, finché il volante resta saldo nelle mani giuste?