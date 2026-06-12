Pio e Amedeo: Il Duo Comico Premiato al Taormina Film Festival per il Loro Successo Cinematografico

Tra le luci del Teatro Antico e l’aria salmastra di giugno, il pubblico di Taormina ha visto due ragazzi del Sud trasformarsi in protagonisti: una passerella di battute, applausi caldi e un riconoscimento che racconta come la risata, quando è vera, trovi sempre casa.

Sul red carpet del Taormina Film Festival, Pio D’Antini e Amedeo Grieco si presentano come sempre: spiazzanti e vicini. “Noi facciamo un effetto alle signore, soprattutto a quelle di una certa età”, scherzano. La serata è affollata, complice anche la presenza di Can Yaman, ma il duo comico pugliese si ritaglia il suo spazio naturale: quello del contatto diretto, dello scambio, dello sguardo che pesca nel quotidiano.

Qui arriva il punto. A Taormina i due vengono celebrati per il loro percorso al cinema. Hanno ricevuto un premio-omaggio legato al loro impatto popolare e al risultato in sala. La denominazione ufficiale del riconoscimento, al momento della pubblicazione, non risulta diffusa in un comunicato formale: il dato è stato condiviso durante la serata e rilanciato sul carpet. Il segnale, però, è netto. Il Festival valorizza una commedia che muove persone e discorsi, non solo numeri.

Hanno costruito questo passo con “Belli ciao”, uscito a Capodanno 2022, regia di Gennaro Nunziante. Un titolo semplice, un’idea riconoscibile: amicizia, partenze, ritorni. Il film ha superato i 7 milioni di euro al box office italiano secondo i dati di tracciamento del mercato (Cinetel). Non un lampo isolato, ma l’inizio di una strada: dalla TV alla sala, dal tormentone alla storia che regge novanta minuti.

Hanno fatto il resto con la solita grammatica: ritmo, lingua viva, applausi che arrivano prima ancora della battuta finale. In TV, con “Felicissima Sera”, hanno macinato prime serate e share sopra la soglia del 20% nelle edizioni più fortunate. In teatro, date sold out tra Sud e Nord, dove il pubblico si assesta sui tempi comici come su una canzone che sa a memoria.

Dal palco allo schermo: i numeri di un boom misurabile

Titolo in sala tra i più visti nelle prime settimane del 2022 per la commedia italiana. Tenuta in programmazione oltre il periodo festivo, con riprese d’interesse nei weekend. Community molto attiva sui social: clip brevi, tormentoni riutilizzati, traffico organico costante.

A Taormina portano questa fotografia: popolarità solida e linguaggio accessibile. Niente smancerie. Qualche provocazione calibrata. E quella frase, già virale: “Sanremo? De Martino sa chi chiamare, non noi”. Ironia laterale, che dice una cosa semplice: non serve essere ovunque per esserci davvero. La comicità funziona quando non si mette il vestito buono, ma resta fedele al proprio accento.

L’identità che paga: territorio, lessico, prossimità

Il loro marchio nasce a Foggia, tra bar, stadi e piazze. Portano in alto l’idea che il Sud non è sfondo ma voce. Usano il dialetto come microfono, non come maschera. Prendono in giro l’ovvio, toccano il costume, poi abbassano la guardia e si fanno toccare. È così che il pubblico si sente chiamato per nome. E compra un biglietto.

Al festival, tra i flash e la pietra antica, è passato questo: un riconoscimento che non “nobilita” la risata, ma la ascolta. Perché la sala buia non distingue pedigree, misura l’eco. E l’eco, stavolta, è arrivata chiara. Viene da chiedersi, scendendo i gradoni del Teatro Antico, quante altre volte una battuta saprà riaccendere quel brusio felice che, per un attimo, rende tutti vicini come nel foyer prima della prima.