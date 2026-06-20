Screwworm: la ‘Mosca Assassina’ che Mette a Rischio l’Economia di Trump e Allarma l’Europa

Un ronzio minuscolo, un taglio di pochi millimetri, e all’improvviso l’ansia di un’intera filiera: la “mosca assassina” torna a far parlare di sé, spingendo gli USA a liberare milioni di insetti sterili e l’Europa a drizzare le antenne. È la storia di come un parassita invisibile possa mettere alla prova mandriani, veterinari e perfino un’agenda economica che promette forza e stabilità.

In ranch di frontiera basta uno spino nel fianco di un vitello per cambiare l’umore della giornata. L’odore dolciastro di una ferita richiama la screwworm, e da lì inizia l’incubo: larve che si nutrono di tessuti vivi, dolore, febbre, perdite economiche. La chiamano “mosca assassina” non per caso. Colpisce il bestiame, i cervi, i cani. Può infettare anche l’uomo. È una myiasi aggressiva, più crudele di quanto il suo nome quasi giocoso lasci pensare.

Cos’è la “mosca assassina” e perché fa paura

Parliamo della New World screwworm, scientificamente Cochliomyia hominivorax. Per decenni gli Stati Uniti hanno combattuto e vinto questa minaccia parassitaria, fino a dichiararne l’eradicazione domestica. Da allora, un cordone sanitario nel Centro America, sostenuto dalla tecnica del maschio sterile, ha tenuto la linea.

Ogni tanto, però, qualcosa filtra. Un caso “importato” su un cane di ritorno dal sud. Un cervide trovato in condizioni sospette. Ultimamente, più di un segnale ha riaperto il dossier: le autorità hanno parlato di “focolai” da contenere. I dettagli ufficiali restano in aggiornamento e non tutti i numeri sono pubblici, ma il messaggio è chiaro: attenzione alta.

La risposta è la stessa che ha fatto scuola nel Novecento. I laboratori allevano la mosca, sterilizzano i maschi con radiazioni e li rilasciano in massa. Questi corteggiano le femmine selvatiche, ma non generano prole. Con rilasci settimanali da decine di milioni di individui, la popolazione crolla. È la logica elegante della biologia applicata. In Florida, nel passato recente, questa strategia ha richiesto oltre cento milioni di mosche in pochi mesi e ha funzionato.

Ed è qui che la questione si fa anche politica. Il comparto bovino americano vale decine di miliardi di dollari l’anno. Studi storici indicano che l’eradicazione ha risparmiato all’economia oltre un miliardo annuo in danni evitati. Un ritorno diffuso della screwworm strangolerebbe margini, logistica e fiducia. Non proprio ciò che serve a un’Amministrazione che punta su agricoltura forte e crescita diffusa. L’“economia di Trump” vive anche dei numeri delle praterie.

Perché l’Europa resta in guardia

Da noi, al momento, non risultano focolai autoctoni. Ma l’Europa conosce bene il rischio. Il “cugino” africano-asiatico, la Old World screwworm, è già un sorvegliato speciale alle frontiere. Clima più caldo, voli low cost, adozioni di animali dall’estero: bastano una distrazione e una ferita non trattata per innescare un problema. Porti e aeroporti fanno controlli, i servizi veterinari applicano protocolli, e gli allevatori ricevono promemoria pratici: disinfettare le lesioni, usare repellenti, non rimandare la visita del veterinario.

Un dettaglio concreto: la saturazione con insetti sterili richiede pianificazione e soldi. Non si improvvisa. Gli Stati Uniti producono queste mosche in biofabbriche dedicate e, quando serve, alzano il volume dei rilasci in pochi giorni. L’Europa, se chiamata, dovrebbe fare lo stesso. È un investimento, non un costo: evita perdite di capi, antibiotici, giorni di lavoro.

C’è un’immagine che non mi lascia: una mosca lunga meno dell’unghia che piega l’ordine di un continente, obbligando aerei cargo a sganciare silenzio biologico nel cielo. Non è un film. È il modo in cui ci ricordiamo che la catena è forte quanto l’anello più piccolo. La prossima volta che vedremo un vitello con un graffio, saremo pronti a guardarlo con occhi diversi?