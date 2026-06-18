Yoane Wissa: l’Eroe del Congo ai Mondiali Rivela il Tentativo di Rapina al Suo Figlio Neonato e l’Aggressione Acida

Un gol che rompe mezzo secolo di silenzio e una cicatrice che non si vede. La notte in cui Yoane Wissa ha fatto esplodere il Congo al Mondiale è anche la notte in cui la sua storia personale torna a bussare, forte, alla porta.

Yoane Wissa, classe 1996, ha segnato il primo, storico gol della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali. È arrivato contro il Portogallo, 1-1, nella partita d’esordio del 2026. Un tocco pulito, una corsa liberatoria, un abbraccio che sembra allargarsi fino a Kinshasa. Cinquantadue anni dopo Zaire 1974, quando la squadra non segnò mai (subì 14 reti in tre gare), il tabù è caduto. E l’eco ha il suono delle cose che restano.

In Premier League, Wissa è ormai una certezza. È arrivato al Brentford nel 2021, dopo il percorso a Lorient. Nelle ultime stagioni è andato in doppia cifra in campionato, reggendo l’attacco quando serviva, con strappi, tiri rapidi, tempi d’area. Non è un nove puro, ma sente la porta. È l’attaccante che accende la Nazionale congolese con giocate semplici e dure come il cemento.

Questa maturità non nasce dal niente. Nasce anche da una ferita. Da una sera che lui stesso ha raccontato con parole che gelano: “Ho aperto la porta e mi ha lanciato dell’acido in faccia. Non riuscivo a respirare”. Era il 2021, a Londra. Un’aggressione improvvisa, un liquido corrosivo, il ricovero, la paura negli occhi e nel respiro. Le cronache dell’epoca parlano di arresto e processo, con condanna per l’aggressore. Dati pubblici esistono su ustioni e lesioni; su altri dettagli circolarono versioni diverse.

Dal gol alla paura: la forza di un simbolo

Per tanti congolesi della diaspora, Wissa è ora molto più di un marcatore. È un volto che tiene insieme fragilità e tenacia. Ha fatto quello che i grandi fanno: ha preso una paura, l’ha piegata, l’ha resa utilità. In campo si vede. Corre con il corpo in avanti e la testa lucida. Sceglie i movimenti giusti, parla poco, incide. Il suo tiro del pari contro il Portogallo pesa come un manifesto: il Congo c’è, non per caso.

Una generazione che apre porte

Questa Repubblica Democratica del Congo non è una cometa. Viene da anni di lavoro sui talenti cresciuti in Europa e in patria, su staff più strutturati, su un’idea chiara: stare corti, recuperare palla in zone vive, dare campo a chi attacca. In questo schema, Wissa è chiave. È rapido tra le linee, attacca il secondo palo, vede la giocata semplice. E porta in dote una leadership silenziosa, maturata nelle notti della Premier League.

C’è una bellezza sobria in tutto questo. Un ragazzo che ha visto il buio e oggi illumina una squadra, un paese, un’idea di riscatto. Non serve romanticizzare. Bastano i fatti: un gol storico al Mondiale e una cicatrice che non chiede pietà, ma rispetto. Domani tornerà il rumore del pallone. Intanto, resta questa immagine: una porta che si apre e, finalmente, non fa più paura. E se fosse questo il vero cambio di passo di un’intera generazione?