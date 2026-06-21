Stanley Tucci, ospite a sorpresa al Royal Ascot: il giro in carrozza con re Carlo e Camilla e un look indimenticabile

Un pomeriggio di cappelli scultorei, cavalli in tensione e sussurri lungo le tribune. Al Royal Ascot, nel giorno più atteso, un volto amato del cinema ha cambiato l’aria: un giro in carrozza, un saluto misurato, un look che non si dimentica. La tradizione ha sorriso, senza perdere un colpo.

Il terzo giorno di Ascot non è mai solo corse. È il celebre Ladies’ Day, con il suo teatro all’aperto. La gente arriva presto. I trombettisti fissano il ritmo. I bookmaker aggiornano i pannelli a scatti, come un cuore che accelera. Sulle tribune, tinte piene e profili netti: qui ogni dettaglio conta. L’etichetta detta la trama. I cappelli raccontano il resto.

Poi, come ogni anno dal 1825, la Royal Procession apre il sipario. Quattro landau lucidati a specchio avanzano lungo il rettilineo. È un rito che parla chiaro: la tradizione guida, gli ospiti seguono. In testa sfilano re Carlo III e la regina Camilla. Il pubblico si alza, per dovere e per abitudine. Ma stavolta, nella seconda carrozza, qualcosa intriga più del solito.

C’è un uomo in occhiali tondi, postura rilassata, sorriso corto. Il taglio della giacca è perfetto. Il nodo, sobrio. Nessuna concessione all’eccesso, eppure la scena è sua. È Stanley Tucci. Accanto a lui, la moglie Felicity Blunt, agente letteraria e presenza discreta. Il loro saluto è misurato, come si usa alla Royal Enclosure. La sorpresa, però, vibra tra i corridoi di prato: un attore americano, simbolo di buon gusto, ospite d’onore accanto ai sovrani.

Si è parlato del “non ti sei mai sentito così alto”. La battuta, rimbalzata online, fa sorridere: ad Ascot, tra cilindri e galateo, si cresce eccome. Non abbiamo conferme dirette sull’autore di quella frase, ma rende l’idea. Qui, il morning dress non è solo un codice. È un ruolo. Tucci lo interpreta da perfezionista: linee pulite, proporzioni sottovoce, una sicurezza che trasforma la norma in stile.

Il rito e le regole che fanno spettacolo

Il Ladies’ Day coincide con la storica Gold Cup, la corsa più prestigiosa della settimana. L’accesso all’area reale impone top hat, morning coat, abiti sotto il ginocchio e spalle coperte. Non è severità, è linguaggio condiviso. In cinque giorni passano centinaia di migliaia di spettatori. Decine di migliaia ogni 24 ore. Ascot è evento culturale prima che ippico.

Dentro questo canone, Tucci sembra a casa. Da anni vive e lavora spesso a Londra. Ha coltivato un’identità precisa: cinema d’autore e mainstream, libri di cucina, un culto elegante per il saper fare. Non stupisce che il suo look ad Ascot abbia acceso i radar: asciutto, leggibile, senza una piega fuori posto. È la regola del “less is more” applicata dove molti scelgono il contrario. Il risultato è potente proprio perché non urla.

Un invito che dice molto

In quelle carrozze siede chi conta, ma anche chi rappresenta un’idea di Paese. Qui il messaggio è lineare: la monarchia apre il quadro a ospiti che parlano un linguaggio internazionale, senza forzare la tradizione. Tucci aggiunge una nota contemporanea a un rito antico. Un ponte tra costume pop e rigore britannico.

Le corse finiscono. Il prato si svuota lentamente. Resta nell’aria il fruscio dei tessuti e l’eco degli zoccoli. Pensi a quanto un gesto composto possa spostare lo sguardo più di un colpo di scena. E ti chiedi: in un mondo che corre, quanto vale ancora saper entrare in scena con grazia, dire il giusto e lasciare che a parlare sia il taglio della giacca?