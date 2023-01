Dieta lampo post feste? Non serve a nulla! Gli errori da evitare

Cerchi una dieta lampo che ti faccia perdere i kg presi durante le feste? Attenzione che non serve a nulla! Potresti peggiorare la situazione.

Dieta lampo post feste, non farlo!

Abbiamo mangiato ed anche tanto, e allora? Natale viene una volta l’anno! Se anche tu hai fatto grandi scorpacciate di cibo in questi giorni, non disperare, l’abbiamo fatto tutti. Se stai cercando una dieta lampo che ti promette miracoli in pochi giorni, lascia perdere! Potresti peggiorare la situazione se non sei seguito da un medico esperto in materia.

Oggi vogliamo darti qualche piccolo consiglio fai da te che ti aiuteranno a rientrare nel tuo solito regime alimentare senza rinunce e senza ansie. Ricordate che un sano rapporto con il cibo è importante al fine di non incorrere in disturbi alimentari seri e non sarà di certo la fetta in più di panettone a rovinarti la vita.

Quali sono i consigli che ti saranno utili

In questi giorni fatti di cibo, cibo ed ancora cibo, ci siamo lasciati tutti un po’ andare anche con le bollicine. Abbiamo brindato, ci siamo divertiti, abbiamo vissuto con gli amici e la famiglia momenti ormai persi a causa della pandemia da coronavirus.

Se hai messo qualche kg di troppo, che siano 2, 3, 4 o anche 5, non è un problema. La cosa fondamentale sarà non saltare nemmeno un pasto, questo non ti aiuterà anzi, rallenterà il tuo metabolismo. Pratica un pò di sport, anche 30 min al giorno, basta una passeggiata per riattivare il tuo corpo, ma soprattutto bevi almeno 2 litri di acqua al giorno, così da poter eliminare quanti più liquidi in eccesso trattenuti a causa dei cibi troppo sapidi.

Introduci molta più frutta e soprattutto verdura nella tua alimentazione, così come i latticini magri e riduci per un pò la carne, ma non eliminarla. Altra cosa importante è non demonizzare la pasta ed il pane, i carboidrati sono il motore per il nostro cervello ed il nostro corpo.

Cerca di mangiare piatti unici, ad esempio riso con molti spinaci, pasta integrale con carciofi, tostare il pane così da ridurre l’acqua ed i lieviti. Alcol, dolciumi e bibite gassate, consumale in piccole porzioni se proprio devi, ma ricorda, basta nutrirsi di tutto in modo consapevole.