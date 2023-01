Pepsi con latte, può sembrare strano ma la bevanda spopola tra i giovani

Sembrerà strano ma questa bevanda sta letteralmente spopolando tra i giovani, è il drink più bevuto nelle feste natalizie.

Un trend nato per caso su Tik Tok

Pepsi e latte, ma che abbinata è? A quanto pare un drink (analcolico) buonissimo per milioni di giovani dal momento che è diventato uno dei più richiesti soprattutto durante le festività natalizie. Da quello che è emerso questa moda è stata lanciata per caso su tik tok da una ragazza che inizialmente ha lasciato (giustamente) il mondo social senza parole ma poi l’ha conquistato dal momento che sono nate delle vere e proprie sfide all’assaggio e da quello che è emerso, l’abbinamento piace a livello di sapore.

Pepsi e latte, un gusto strano ma che piace a tutti

A proposito di sapore, di cosa sa questo accostamento? Da quanto si legge in giro ma soprattutto da quanto si percepisce dalle varie recezioni, ha un gusto alquanto solito, ovvero un mix di caramello e caffè, o quantomeno una cosa del genere, per esserne certi al 100% dovremmo provarlo.

Questo drink è stato ribattezzato Plink, la parte che forse stona sono le bollicine rilasciate dalla bibita gassata, per alcuni se non ci fossero state, il sarebbe stato decisamente meglio, non che così non sia buona di suo, ma di certo è un gusto migliorabile. Tutto sommato è un sapore accettabile, buono, che forse potrebbe stancare a lungo andare; ed è per questo motivo che dopo un plink non se ne chiede un altro.

Ad ogni modo il plink è stato introdotto sul mercato ma è facilmente replicabile anche a casa, basta versare nella stessa quantità sia il latte (quello che preferite) che la pepsi, meglio se zero. In molti vogliono osare anche con la Coca-Cola ed è probabile che il gusto sia piacevole ugualmente, ricordiamo che negli anni ’90, il famoso drink latte e menta sembrava essere un abominio ma poi è diventata una delle bevande più conosciute ed apprezzata al mondo. Inoltre gli inglesi nel tè versano sempre una goccia di latte, quindi questo alimento è alquanto versatile anche per i palati più particolari.