Trekking estivo in montagna: 5 esercizi per prevenire dolori e strappi muscolari

Fare trekking in montagna durante la bella stagione è un’esperienza indimenticabile e appagante, soprattutto per chi ama la natura e l’avventura. Diversamente dal classico escursionismo, il quale prevede camminate, anche su sentieri impegnativi, ma della durata di poche ore, il trekking dura in genere più giorni e richiede di pernottare lungo il percorso, presso rifugi oppure in tenda.

Sebbene esistano vari tipi di percorsi, dai più semplici e brevi, adatti ai neofiti, fino a quelli molto lunghi e impegnativi, perfetti per chi ha già molta esperienza, partire impreparati non è mai una buona idea, soprattutto se si vogliono evitare il più possibile dolori e strappi muscolari, i quali renderebbero assai arduo portare a termine la camminata.

Cosa fare in caso di infortunio durante il trekking estivo in montagna

Dato che, nonostante gli esercizi di preparazione e la perfetta forma fisica, quando si cammina in montagna è possibile avere un incidente e subire un infortunio, è sempre preferibile portare con sé un kit di primo soccorso contenente cerotti, bende, pomate cicatrizzanti e antisettiche ecc.

I 5 esercizi per prepararsi al trekking in montagna

Gli esercizi da fare per prepararsi a lunghe e complesse escursioni in montagna sono numerosi. Il corpo deve infatti abituarsi a reggere la fatica della camminata, anche in salita e su terreni sconnessi, nonché un pesante carico sulle spalle.

Quelli più utili per ridurre il rischio di dolori e strappi muscolari devono aiutare a tonificare la muscolatura e rendere le articolazioni più elastiche; ecco quali sono i 5 principali: