Annalisa Minetti, tutti commossi per l’annuncio sulla figlia di 5 anni: “L’abbiamo saputo da poco”

Annalisa Minetti ha fatto piangere tutti i suoi fan con una notizia riguardo la sua bambina: lo ha detto lei stessa.

Annalisa Minetti è un’artista di grande successo, ma anche un’atleta che si allena per le gare di triathlon. Ecco cosa ha annunciato sulla figlia che ha solo 5 anni.

Annalisa è diventata celebre presso il grande pubblico partecipando a Miss Italia nel 1997 e classificandosi settima. Sempre in quell’anno ha trionfato a Sanremo Giovani con il brano: L’eroe che sei. Nel 2000 ha fatto il suo esordio come attrice recitando in un musical, Beatrice & Isidoro.

Quest’anno è apparsa in tv nella trasmissione: BellaMa‘. Ma cosa è accaduto alla figlia di 5 anni? Ecco tutti i particolari della vicenda.

Annalisa Minetti: “lei è in simbiosi con me”

Di recente la presentatrice ha partecipato alla quarta edizione del Paratriathlon Sprint di Civitanova. Annalisa infatti è un’atleta molto determinata e combattiva che sogna di vincere alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel Triathlon. In un’intervista ha spiegato di essere diventata completamente cieca. Fino a qualche tempo fa riusciva ancora a vedere luci e ombre, ma adesso c’è ovunque il buio.

Pur essendo una donna forte la modella ammette di faticare ad accettare che non vedrà più niente. I suoi figli le sono vicini in questo frangente, soprattutto Elèna Francesca, la più piccola che ha avuto dal secondo marito Michele Panzarino. La bimba ultimamente le ha rivelato di essere triste perché aveva guardato il cielo e le era sembrato tutto bellissimo. Quando però aveva pensato che la sua mamma non poteva vedere ciò che vedeva lei si era rattristata.

“Mi dispiace avere perso completamente la vista. Mi fa davvero male ma non ho alternative” ha affermato la scrittrice. Della sua piccolina la cantante dice che è una bambina forte, buffa e molto intelligente. È molto legata all’interprete e quando vanno al supermercato porta in giro la sua mamma, se trova un ostacolo la avvisa.

Quando vanno a fare shopping le descrive i colori, i tessuti. Entrambi i suoi figli si sono sottoposti a una ricerca genetica approfondita e durata tre anni. Alla fine è emerso che i loro geni non sono malati come i suoi. Per suo figlio Fabio i risultati sono arrivati in precedenza. Per quanto riguarda Elena la cantautrice ha affermato: “l’abbiamo saputo da poco”. Anche nel suo caso è andato tutto bene, ma anche se così non fosse stato avrebbe potuto avere una vita piena di soddisfazioni come la sua.