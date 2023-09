Allerta cibo: questi 10 sono velenosi | Cosa fare e cosa evitare secondo i medici

Anche l’alimentazione può rivelarsi un pericolo. Ecco quali sono 10 cibi velenosi che sono da evitare secondo i medici

Sebbene tutti gli eccessi si possono rivelare dannosi per il nostro organismo e per la nostra salute, esistono alcuni alimenti che sono davvero pericolosi.

Non sempre, infatti, gli alimenti di cui ci cibiamo sono davvero adatti al nostro stomaco, almeno non in quantità esagerate. E non stiamo parlando solamente di cibi preconfezionati o precotti, ma dei veri e propri alimenti che sono sconsigliati per la dieta umana. Ecco, infatti, 10 cibi che possono rivelarsi velenosi. Vediamo che cosa fare.

Ecco i 10 cibi velenosi che i medici sconsigliano

Il primo alimento che i medici sconsigliano di mangiare in quantità troppo elevate ti lascerà senza parole. Stiamo parlando delle ciliegie. Questo frutto, spesso simbolo della natura e delle diete leggere e a base di frutta fresca, si può rivelare davvero dannoso per il nostro organismo. In particolare, il nocciolo può rappresentare un pericolo, in quanto contiene acido cianidrico, un vero e proprio veleno che ostacola il “cammino” dell’ossigeno nel sangue. Ma non solo. È necessario infatti fare molta attenzione ai funghi, veri propri alimenti tossici, anche se commestibili. Questi infatti contengono tossine difficilmente digestibili.

Ma continuiamo con la nostra lista dei cibi “velenosi” parlando dei fagioli. Se mangiati crudi questi contengono fitoemoagglutinina. Si tratta di una tossina che provoca diarrea e vomito. Anche le mandorle possono essere pericolose, in quanto contengono amigdalina, produttrice di acido cianidrico. Mangiarne 50 può essere letale. Il quinto cibo velenoso è la noce moscata. È necessario infatti non usarne troppa in quanto contiene miristicina, una sostanza neurotossica che potrebbe provocare convulsioni anche forti. Anche le mele possono risultare essere velenose, per via dei suoi semi che contengono, come le mandorle, amigdalina. Occhio anche al Pesce palla. Le sue tossine contenute nel fegato, nell’intestino o sulla pelle potrebbero uccidere un uomo.

Purtroppo è necessario fare attenzione anche alle patate, soprattutto alla sua buccia e ai germogli. Queste contengono infatti solanina, una sostanza tossica che in dosi elevate può provocare malesseri anche gravi. Bisogna fare attenzione anche al rabarbaro: il suo stelo è commestibile, ma le foglie possono essere pericolose. Queste contengono acido ossalico, la quale potrebbe ostacolare il funzionamento dei reni. Il decimo e ultimo cibo “velenoso” è il famosissimo pomodoro. È molto importante non esagerare con il consumo di questo delizioso alimento, per via della solanina. Anche questa sostanza è tossica, in quanto potrebbe risultare dannosa per il nostro organismo.