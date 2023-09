5 shoe trend di cui ti innamorerai

Ci siamo ormai lasciati l’estate alle spalle, nonostante manchi ancora qualche giorno al termine ufficiale, le vacanze sono finite e la routine è rientrata nella nostra quotidianità. A tutto ciò si sono aggiunti bruschi cali di temperature e le vetrine che iniziano ad esporre le nuove collezioni Autunno Inverno 2023/2024. Ti è venuta voglia di shopping? Per evitare di fare acquisti compulsivi non adatti alle tendenze del momento, abbiamo pensato di svelarti quali saranno i 5 shoe trend più forti della prossima stagione. Tacchi alti o modelli bassi e confortevoli… non ti preoccupare, sicuramente troverai la nuova proposta adatta a te.

A dettare i trend, come sempre, sono le passerelle che offrono tantissime opzioni per quanto riguarda le proposte più artistiche e originali… poi, nella vita quotidiana siamo noi a estrapolare ed elaborare, a volte con l’aiuto di stylist e influencer che ci mostrano proposte alternative.

Mary Jane sì, ma con le calze

Ci sono modelli che tornano ogni anno, un esempio? Le Mary Jane. Sono state le protagoniste dello scorso inverno e lo sono anche durante questa stagione A/I in arrivo; eleganti e sofisticate, ci riportano alla nostra infanzia ma anche più indietro nel tempo. A proporle in passerella? Nomi prestigiosi come Dior, che li decora con code di rondine o dettagli in stile “witch”, ma anche Giorgio Armani con la versione total black e minimal. Durante le prossime settimane, le indosseremo sia in versione tacco medio che flat ma soprattutto – secondo gli esperti – il modo migliore di utilizzarle è in abbinamento a collant colorate a contrasto.

Il ritorno delle scarpe a punta

Tra le tendenze viste in passerella troviamo un ritorno: chi è nato negli anni ’80 e ’90 se le ricorderà durante la propria adolescenza… le scarpe a punta. Eccole lì, nelle nuove collezioni di scarpe da donna di Prada che le propone anche in variante ballerina, nella gamma di Giorgio Armani per chi preferisce il minimalismo e di Miu Miu che le vende, invece, tempestate di pietre e diamanti.

L’evoluzione del sabot

Li abbiamo visti tornare durante l’estate ed eccoli qui anche in inverno; sono degli item che, se ben abbinati, hanno un loro perché. Stiamo parlando dei sabot, che non dobbiamo etichettare per forza come scarpe estive; a proporli nelle collezioni Autunno Inverno sono Lanvin, Versace e Ferragamo, che li disegnano con punta quadrata XXL, con tacco asimmetrico o con loghi all over.

Immancabile un paio di boots, ovviamente XXL

Potevamo parlare di tendenze scarpe dell’Autunno Inverno 2023/2024 e non citare nemmeno un paio di stivali? Chiaramente no! Gli stivali della prossima stagione fredda sono oversize: altissimi, tanto da superare la coscia dei modelli overknee, ma anche grandi nel gambale e nella struttura. A proporli sono collezioni come quella di Burberry, le proposte vegan di Stella McCartney o quelli più colorati e vistosi di Etro. E per chi non ha paura di osare? La versione Chunky di Lanvin.

La zeppa anche in inverno

Pensavi che le zeppe fossero strettamente legate all’estate? Nell’immaginario comune è così ma si sa che i grandi nomi della moda amano uscire dagli schemi; lo hanno dimostrato con i sabot e lo fanno anche riportando le zeppe nelle collezioni proprio come già fatto negli anni Novanta. A disegnarle secondo uno stile chic e ricercato troviamo Ferragamo, Chloé e Dior che propongono la versione sia in sandalo che open toe.