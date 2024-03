Travolto da una valanga mentre scia: 16enne trovato morto

A Plan di Moso di Passiria, in provincia di Bolzano, un ragazzo di soli 16 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga durante un fuoripista in solitaria.

Drammatico incidente sulle montagne dell’Alto Adige nel pomeriggio di ieri. Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga nel corso un fuoripista in solitaria nel territorio di Plan di Moso di Passiria, in provincia di Bolzano.

A chiamare i soccorsi in serata sono stati i familiari dell’adolescente, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Dopo la segnalazione, le squadre hanno setacciato la zona facendo poi la macabra scoperta: il corpo del 16enne, di cui è stato possibile solo dichiararne la morte. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava sciando da solo quando rimasto sepolto dalla massa nevosa.

Ieri pomeriggio, domenica 3 marzo, un ragazzo è rimasto vittima di un terribile incidente in montagna nel territorio di Plan, piccola frazione del comune di Moso di Passiria, in provincia di Bolzano. A perdere la vita un 16enne residente in paese, di cui non sono state diffuse le generalità.

Stando alle prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, l’adolescente era salito in quota nel pomeriggio per poi sciare in discesa: durante un fuoripista, però, sarebbe stato travolto da una valanga che si è staccata improvvisamente.

Non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi. Dopo la segnalazione, il personale del soccorso alpino dell’Alto Adige ha attivato le ricerche che si sono concluse poco più tardi nel modo peggiore: i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita del 16enne sotto la neve.

È la seconda tragedia simile che si consuma nell’ultima settimana in provincia di Bolzano: mercoledì pomeriggio, un gruppo di tre escursionisti era stato travolto da una slavina a Racines di Dentro: purtroppo, per uno di loro non c’era stato nulla da fare, gli altri due erano rimasti feriti in maniera grave e trasportati in ospedale.

Anche ieri, come nei giorni scorsi, il bollettino della Provincia segnalava un rischio valanghe era di livello tre su cinque, grado considerato come marcato.