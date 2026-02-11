Micol Olivieri fa vedere “I Cesaroni” al figlio: la reazione del piccolo la lascia senza parole

Micol Olivieri fa vedere per la prima volta “I Cesaroni” al figlio Samuele: la reazione del piccolo lascia la mamma senza parole.

Ad aver lanciato il suo successo è stata la fiction Mediaset “I Cesaroni”, andata in onda su Canale Cinque negli anni tra il 2006 e il 2014. E che, stando a quanto recentemente dichiarato da alcuni protagonisti della serie, potrebbe riaprire i cantieri a breve. Ma senza la presenza di un personaggio ricorrente fin dalla prima stagione, quale quello interpretato da Micol Olivieri.

Sebbene la produzione abbia assicurato alla classe 1993 lauti guadagni, per l’influencer la recitazione sembrerebbe essere soltanto un lontano ricordo. In più, i dissapori con il collega de “I Cesaroni” Niccolò Centioni rendono pressoché impossibile un ritorno dei due sullo stesso set.

Poco male per l’interprete di Alice Cudicini, alla quale gli impegni non sembrano mancare. Olivieri, infatti, non solo porta avanti un’attività da influencer e testimonial che parrebbe soddisfarla a pieno. Da qualche anno, la 30enne è anche mamma di Samuel ed Arya. I quali, stando alle stories dell’attrice, rappresentano la principale preoccupazione delle sue giornate.

Micol Olivieri ricorda i tempi de “I Cesaroni”: la puntata mostrata al figlio Samuel

Mamma di Arya dal lontano 2014, e poi di Samuel dal 2017. I figli avuti dal calciatore Christian Massella, per l’attrice de “I Cesaroni” Micol Olivieri, rappresentano la sua sola ed unica ragione di vita. Nonché le persone con cui la classe 1993 trascorre la maggior parte del suo tempo.

Un tempo che parrebbe essere più che ben speso. Oltre a seguirli passo passo nelle loro attività quotidiane, Olivieri si ritaglia dei momenti preziosi per permettere loro di conoscere più a fondo la mamma. E, proprio a tale scopo, di recente l’influencer ha deciso di mostrare al piccolo Samuel quello che, in precedenza, era il suo lavoro.

Lo ha infatti messo di fronte ad una puntata de “I Cesaroni”, la fiction a cui la 30enne ha preso parte per ben otto anni. E che le ha regalato grande successo. Come riferito dall’attrice tramite le stories di Instagram, il bimbo avrebbe guardato l’episodio in rigoroso silenzio, prestando la massima attenzione alle immagini trasmesse dallo schermo. E, dopo averci riflettuto su, non si è potuto trattenere dal far arrivare un commento alla mamma.

Samuel e la reazione alla puntata de “I Cesaroni”: mamma Micol Olivieri è sconvolta

“Mamma, perché parli in questo modo?“. Questo il commento del piccolo Samuel, al termine della puntata de “I Cesaroni” che Micol Olivieri gli ha concesso di vedere. Una frase che lascia trapelare quanto, per il bimbo di appena sette anni, vedere la mamma in tv possa aver scatenato in lui un senso di grande confusione. Ma anche di fascino.

Come svelato dall’attrice nelle Instagram stories, infatti, Samuel non si è mai distratto dalla visione dell’episodio. “La cosa strana – ha detto Olivieri con incredulità – è che è rimasto ipnotizzato tutto il tempo“. Una reazione, quella del bimbo, che è riuscita a stupire persino la sua mamma.