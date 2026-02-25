Fedez, il rapper parla dei presunti flirt: in lacrime durante l’intervista

Fedez è stato intervistato a Belve e spuntano già alcune anticipazioni del suo intimo racconto: parlando della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper è scoppiato in lacrime.

I tempi in cui i Ferragnez mostravano sui social il loro amore e le loro esistenze patinate sono ormai solo un ricordo lontano. Chiara Ferragni e Fedez non sono mai stati così lontani: un tempo coppia più social d’Italia, il loro regno è decaduto, portando a un addio che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a poco tempo fa.

Insieme da 8 anni, sposati da 5, famosi, ricchi e con due splendidi figli, i Ferragnez avevano tutto, ma non è basta a far durare il loro amore, spezzato da una crisi irreversibile. La maretta è iniziato un anno fa durante Sanremo 2023, quando la Ferragni è stata co-conduttrice e Fedez ospite. Il bacio tra il rapper e Rosa Chemical ha fatto saltare il tappo all’imprenditrice digitale, che si è vista rubare la scena dal marito sotto il naso. Sanata quella crisi, tutto è tornato come un tempo, come gli scatti social della coppia felice. Ma in realtà così tanto felice, forse, non era.

Malgrado il grande trasloco in una meravigliosa penthouse nel cuore di City Life, le cose tra il duo hanno iniziato a traballare. Neanche il tempo di godersi la casa nuova di zecca, ristrutturata per mesi da cima a fondo, che il caso del Pandoro Balocco ha fatto finire Chiara in un vortice mediatico e giudiziario senza precedenti. Dopo, è stato il turno del suo matrimonio con Fedez sconvolto da una crisi tremenda, che ha portato il rapper a fare le valigie. L’artista stesso è intervenuto per la prima volta sulla fine del rapporto con la Ferragni durante la sua intervista a “Belve”, che sarà trasmessa il prossimo 2 aprile, ma sono già emerse delle anticipazioni scottanti sul suo contenuto.

Fedez, le lacrime dolorose durante l’intervista a Belve

Dopo essersi stabilizzato in un nuovo appartamento a Milano, in zona Navigli, Fedez è approdato in Rai per registrare la sua intervista a Belve, che sarà trasmessa il prossimo 2 aprile. Ai microfoni di Francesca Fagnani, il rapper si è aperto come non mai, scoppiando a piangere parlando della fine con la Ferragni.

Federico ha smentito tutti i gossip sui presunti tradimenti, si vociferava avesse avuto un flirt con Paola di Benedetto, e parlato dei suoi amati figli. Con Chiara condivide la volontà di tutelare il più possibile Leone e Vittoria e proprio per questo è stato deciso di comune accordo di non mostrare più i loro volti sui social, almeno per ora.

Fedez, altri dettagli dell’intervista dalla Fagnani

Oltre ad aver smentito i tradimenti, durante l’intervista Fedez avrebbe confermato come ormai il matrimonio con la Ferragni sia giunto al capolinea e sia irrecuperabile. Inoltre, si è aperto anche sullo scottante tema di Muschio Selvaggio, podcast che ha di recente chiuso, e di tutta la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto al fianco dell’ex amico e socio Luis Sail.

C’è molta attesa per la messa in onda dell’intervista, che apre la nuova stagione di Belve, ancora una volta guidata dalla Fagnani. Il format sarà trasmesso nei prossimi mesi ogni martedì sera su Rai 2.