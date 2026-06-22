Tragedia a Milano: Tre 17enni Morti in un Incidente Stradale, Arrestato il 19enne alla Guida per Eccesso di Alcol

Una notte di musica e strade vuote, l’aria fredda che entra dai finestrini, risate che coprono la stanchezza. Poi l’acqua scura di un canale, le sirene, il silenzio che avvolge tutto. Milano si sveglia con domande che nessuno ha voglia di fare, e con un dolore che non conosce abbreviazioni.

C’è un’immagine che molti riconoscono: si esce dalla discoteca, si contano i sedili, si prova a “stringersi”. L’idea di tornare tutti insieme, di non lasciare indietro nessuno. È un gesto di amicizia. È anche una somma di leggerezze che, a volte, diventa un conto insopportabile.

Le strade attorno a Milano di notte sembrano facili. Luci dritte, traffico leggero, la sensazione di controllo. Sappiamo le regole. Le sappiamo tutti. Ma la stanchezza smussa gli spigoli, l’alcol li cancella. E quando metti troppe persone in una sola auto, i margini si riducono a pochi centimetri.

Cosa è successo a Senago

I fatti, nudi e veri. Erano in nove su un’Audi. Tornavano dopo una serata per festeggiare i diciott’anni di un amico. La vettura è finita in un canale a Senago, alle porte di Milano. Sono morti tre ragazzi di 17 anni: Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. Altri sei giovani sono rimasti feriti. I soccorritori li hanno portati al Niguarda in codice giallo con traumi multipli.

Secondo i primi accertamenti, il 19enne al volante aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite. È in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Si attendono gli esiti dei test tossicologici. Non ci sono, al momento, elementi certi su altre cause. Le indagini diranno il resto.

La dinamica colpisce perché è vicina, comprensibile, quotidiana. Nove ragazzi in una sola macchina: non è solo un numero, è fisica banale. Meno spazio per muoversi, meno cinture, più distrazioni. Un imprevisto che, in altre condizioni, sarebbe un brivido, qui diventa una parete.

Alcol, notte e rischio: cosa possiamo fare

In Italia il limite legale di alcol alla guida è 0,5 g/l. Per neopatentati e under 21 è zero, come per i conducenti professionali. La legge 41/2016 ha introdotto il reato di omicidio stradale: pene severe, controlli più stretti. Eppure lo sappiamo: di notte, soprattutto nel weekend, il rischio aumenta. La combinazione tra buio, fatica e euforia chiude il campo visivo e apre varchi all’errore.

Ci sono scelte semplici che salvano vite. Scegliere un guidatore designato e rispettarlo. Usare tutte le cinture, anche dietro, sempre. Evitare le “compressioni” in vettura, perché un posto in più non è mai solo un posto in più. Chiamare un genitore, un taxi, un’auto a noleggio. Fermarsi se gli occhi bruciano. Piccole decisioni, grande differenza.

Chi vive in zona sa che quei canali tagliano la pianura come lame tranquille. Un’uscita di strada lì non perdona. Non servono frasi fatte; serve memoria. Quante volte abbiamo assistito, davanti al locale, alla scena del “ci stiamo tutti”? Quante volte abbiamo preferito il compromesso alla prudenza?

Il dolore delle famiglie e della comunità non ha una misura. Paderno Dugnano oggi è un nome che pesa. Milano osserva, chiede risposte, aspetta le carte, e intanto fa i conti con l’unica certezza che resta: la strada non è mai solo strada. È un patto. Lo rifacciamo, da capo, ogni volta che giriamo la chiave?