Federica Panicucci a Capodanno ne prova tanti, ma alla fine non sa scegliere il suo preferito – FOTO

Federica Panicucci ha regalato un Capodanno da favola a milioni di fan, il 31 sera in molti hanno nottato un particolare. Voi ci avete fatto caso?

Federica Panicucci, il volto di Mattino 5

Il volto di Federica Panicucci è uno dei più amati ed apprezzati in televisione, la conduttrice ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo diversi anni fa quando era ancora una ventenne. Il suo obiettivo è sempre stato quello di diventare famosa e con molta gavetta è riuscita a conquistarsi un posto a Mediaset, diventando la padrona di casa di Mattino 5.

Il pubblico l’apprezza per la costante pacatezza, per la sensibilità mostrata in determinate circostanze e per il fatto di essere sempre disponibile con tutti gli ospiti in studio. Ragion per cui, con il tempo è diventata un punto di riferimento in moltissime altre trasmissioni come ad esempio Capodanno in musica.

Un Capodanno da favola con Federica, gli outfit fanno impazzire il pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci, come alcuni anni a questa parte, è stata la stella del suo Capodanno in musica, un evento tanto atteso dal pubblico di Canale 5, dove la presentatrice ha atteso la mezzanotte del nuovo anno con milioni di persone, sia in piazza che a casa.

Per l’occasione ha sfoggiato degli outfit mozzafiato, ognuno unico nella sua fattezza, su Instagram ha postato le singole foto e ci ha tenuto a precisare: “Ecco miei look di Capodanno in musica! Grazie a @antoniorivamilano per queste creazioni uniche e a @damianiofficial per i meravigliosi gioielli! E qual è il vostro preferito?”.

Durante la trasmissione che ha trasmesso gioia ed allegria dopo due anni di Covid, anche se gran parte dell’Italia è a letto con la nuova influenza Australiana, si sono esibiti diversi cantanti famoso del panorama musicale italiano, non sono di certi mancati i colpi di scena ed il divertimento è stato indiscusso.

Tra tutti gli abiti indossati da Federica c’è l’imbarazzo della scelta su quale sia il più bello, difatti lei stessa ha avuto difficoltà ad esprimere la sua opinione in merito. Ad ogni modo i commenti sono stati molteplici, “Vestiti meravigliosi indossati da una donna elegante e raffinata”, commenta una fan, “Sei tu che rendi tutto ciò che indossi bello…. Spettacolo…”, risponde qualche altro.