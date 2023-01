Le Donatella, scollatura vertiginosa e particolare in vista | La FOTO infiamma Instagram

Le Donatella infiammano Instagram, è bastato uno scatto per far alzare la temperatura: mai viste così maliziose e deliziose.

Chi sono Le Donatella

Nate nel 1993, Le Donatella sono un duo musicale conosciutissimo in Italia, il pubblico le ama per essere ragazze molto giovani e molto vere. Il loro successo è dovuto ad X Factor e L’Isola dei Famosi. Il carattere frizzante ed esuberante riesce a far sorridere tutti anche nei giorni più bui, Giulia e Silvia sono due sorelle gemelle, è quasi impossibile distinguerle.

Sulla loro vita privata si sa tutto e niente, vivono a Milano ma non si sa esattamente dove, per quanto riguarda i guadagni televisivi c’è riservatezza ma le vediamo spesso in numerosissimi programmi per cui facendo due conti approssimativi possiamo dire che non se la passano male economicamente.

La musica de Le Donatella, è travolgente e movimentata, le sorelle Provvedi hanno deciso di adoperare questo nome d’arte in onore di Donatella Rettore, artista alla quale si sono sempre ispirate anche per quanto concerne la musica da offrire ad un pubblico sempre più vasto e desideroso di nuove proposte.

E’ bastato uno scatto per mandare in tilt Instagram

“Diario di bordo: Sisidoll un bel giorno invece che tatuarsi un fiore di loto delicato e romantico decise di tatuarsi uno straordinario RAGNO. Glielo facciamo togliere?! Sono aperti i pensieri che ovviamente le farò leggere”.

E’ bastato uno scatto per mandare in tilt milioni di fan su Instagram, una giacca nera semi aperta ed un ragno tatuato in mezzo allo sterno, mostrando un décolleté mozzafiato, la nuova versione de Le Donatella piace ai fan e alla domanda: “Glielo facciamo togliere?”, qualcuno risponde con profonda sincerità: Togliamo la giacca e siamo tutti d’accordo”, a voler sottolineare la perfezione del momento.

Ma non solo commenti maliziosi anche divertenti, “Non hai paura dei ragni?”, oppure “Che coraggio, un ragno sul corpo”. Una marea di cuoricini ed emoticon colorano il post de Le Donatella che come sempre sanno movimentare anche un sabato pomeriggio decisamente monotono.