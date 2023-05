Brache di sollevamento: come utilizzarle in modo corretto

Una braca di sollevamento è una cinghia che consente di sostenere un mezzo o un oggetto pesante, in modo da poterlo sollevare per caricarlo o scaricarlo da un camion o durante il trasporto all’interno di un cantiere. Si sfruttano soprattutto in ambito edile, ma non è difficile che siano utilizzate anche in ambito logistico. Anche se in passato le fasce o brache di sollevamento erano solitamente in fibre vegetali, ormai da vari decenni si preferisce il poliestere, più robusto e resistente all’umidità.

Scegliere le brache di sollevamento

Le brache di sollevamento si utilizzano quindi per fissare e sollevare oggetti, spesso dal peso importante. Per scegliere in maniera corretta un accessorio di questo genere è necessario valutare il peso del carico che si sta per movimentare. In genere questo tipo di considerazione viene fatta per eccesso, scegliendo una cinghia che possa sollevare un peso maggiore rispetto a quello cui la si sta per fissare, in modo da avere la certezza di poterlo sostenere in qualsiasi situazione. Oltre a questo il professionista del settore è in grado di scegliere il corretto modello di braca di sollevamento da sfruttare caso per caso. Esistono infatti in commercio sia nastri e cinghie, sia fasce di sollevamento ad anello continuo. In situazioni in cui il peso è molto elevato è possibile utilizzare catene di sollevamento, così come si possono trovare cinghie prodotte con materiale particolarmente flessibile, utili ad evitare graffi e segni sull’oggetto da assicurare e sollevare.

Le normative

Chiaramente quando si tratta di utilizzare un qualsiasi accessorio in un cantiere edile è necessario non solo prediligere materiale di qualità, prodotto per uso professionale, ma anche considerare le normative vigenti, che indicano le caratteristiche che ogni oggetto e accessorio deve possedere per garantire un uso corretto. Questo tipo di indicazioni permettono anche di rendere più sicuro il cantiere, evitando inutili rischi, correlati alla rottura accidentale di funi e cavi perché troppo sottili o con portata massima inferiore a quella necessaria. Sono le normative ISO che riguardano sia la sicurezza sul posto di lavoro, sia le caratteristiche specifiche degli accessori utilizzabili nelle più disparate situazioni. Per poter scegliere le brache di sollevamento da utilizzare in una specifica situazione è quindi necessario valutare sia il peso del carico da sollevare, sia la tipologia di cinghia o fune da sfruttare e il materiale di cui è fatta, sia la corrispondenza alle normative vigenti.

Trovare le giuste brache di sollevamento

Tutte queste caratteristiche si possono facilmente verificare sui cataloghi di chi propone tali accessori per uso professionale, insieme con gli eventuali certificati che comprovano la possibilità di utilizzarli in alcune situazioni. Per ogni tipologia di cinghia, anello o fune di sollevamento è spesso possibile trovare diversi modelli, con lunghezza, larghezza e spessore differenti. Questo consente a chi si occupa della sicurezza in cantiere di acquistare il tipo di cinghia perfetto, quello che garantisce una buona capacità di carico, sia in posizione di tiro dritto che in posizione di tiro a forma di U.