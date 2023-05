Arredare l’appartamento con stampe e quadri: 3 consigli utili

Per arredare casa non servono solo grandi mobili, elettrodomestici e suppellettili varie, ma anche stampe e quadri per decorare le pareti. In un certo senso, queste sono lo spazio più grande che si ha in case, e lasciarle vuote crea un senso di spazi mal gestiti e di arredamento completo solo a metà: in casa ci vuole colore, ma anche personalizzazione e gusto per sentirsi davvero a proprio agio.

Ecco 3 consigli per arredare l’appartamento con stampe e quadri, dando alle pareti quel carattere che manca.

Personalizzare le pareti per sentirsi a casa

Anche un appartamento in affitto e non di proprietà è casa, perché questa è la sensazione che si vive al suo interno. E come decorarlo al meglio se non con i ricordi immortalati, le emozioni vissute con la famiglia e gli amici tra viaggi e giornate speciali? Ci si riferisce, ovviamente, alle fotografie: decorare la casa con i momenti più belli significa poterli rivivere ogni giorno, ma anche far conoscere la vera essenza del proprio carattere e cuore a chiunque varchi la soglia.

Si può, quindi, scegliere le proprie foto preferite e ordinare delle stampe su tela di qualità, in modo che i ricordi possano diventare la parte più bella e ricercata dell’arredamento di casa. L’effetto della tela è subito quello di un’opera d’arte, e non potrebbe essere altrimenti: sono i ritratti di famiglia, un capolavoro per definizione.

Per un tocco di design, si possono anche creare delle composizioni con stampe di dimensioni diverse, posizionandole in modo che ogni immagine sia valorizzata e in un certo senso abbinata con le altre.

Scegliere uno stile preciso

Se si è scelto di arredare il proprio appartamento seguendo uno stile preciso, allora anche i quadri e le stampe che si deciderà di appendere al muro dovranno essere in linea.

Si vuole, ad esempio, che la casa rispecchi appieno lo stile classico? Oltre a un grande e maestoso divano, al tappeto ricercato e ai dettagli d’oro sparsi ovunque, si potrà completare l’opera appendendo alle pareti quadri che diano un’idea di classico, come foto che raffigurano vasi di fiori o paesaggi da cartolina immortalati in un viaggio. Immancabile, in questo caso, una bella cornice, che vada ad arricchire ed esaltare il quadro.

O invece si ha una cucina in pieno stile vintage? Allora non possono mancare dei graziosi quadretti a tema, vecchie locandine pubblicitarie e stampe di cibi e bevande dai colori retrò.

Disporre i quadri in modo armonico

È giusto scegliere stampe e quadri che più piacciono e che meglio si amalgamano al resto dell’arredamento, ma bisogna anche posizionarli nel modo giusto. Valutare bene la disposizione delle stampe, scegliere quadri della giusta dimensione e considerare le distanze minime l’uno dall’altro aiuterà a creare un fantastico effetto armonico.

In alcuni casi, la scelta di come posizionare i quadri sulle pareti dipende soltanto dal tipo di atmosfera che si vuole creare all’interno della stanza. Per esempio, sopra al divano si può creare una composizione irregolare di tante stampe piccole per dare dinamicità e colore all’ambiente, a patto che siano immagini legate tra loro per qualche ragione, come per esempio la palette cromatica. In alternativa, si può scegliere un unico quadro molto grande su cui far cadere tutta l’attenzione. La scelta di questo, però, è molto importante, perché sarà il protagonista del salotto.