Ida Platano come (forse) in molti non l’hanno mai vista: irriconoscibile con i capelli così

Ida Platano è irriconoscibile. La dama di Uomini e Donne come nessuno l’ha mai vista: ecco qual è il suo nuovo look.

Il trono over del dating show di Canale 5 è uno dei più seguiti ed amati dal pubblico televisivo. Una delle protagoniste più importanti è Ida, la quale è stata al centro di vari momenti all’interno della trasmissione.

Come i telespettatori sanno molto bene, Ida Platano ha mostrato sempre un carattere forte. Le sue storie d’amore nate e vissute all’interno dello studio di Cinecittà sono state passionali, soprattutto quella con Riccardo Guarnieri con il quale è stata protagonista di un tira e molla continuo, fino a trovare una stabilità con il cavaliere Alessandro Vicinanza con il quale fa coppia fissa.

Per quanto sappiamo, Ida abita a Brescia dove svolge la professione di parrucchiera. La dama di Uomini e Donne, infatti, gestisce un salone nella città lombarda, per questo motivo non è raro vederla con look diversi e stravolti all’interno del programma. Qualche tempo fa ha spiazzato tutti con la nuova capigliatura.

Ida Platano, il look che ha spiazzato tutti

Ida Platano è da anni uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Una notorietà arrivata grazie al programma condotto da Maria De Filippi nel quale ha trovato l’amore. La dama è attualmente felice insieme ad Alessandro come si può vedere benissimo dai social.

Stando alla prime indiscrezioni, pare che Ida tornerà all’interno della trasmissione, presumibilmente per parlare della sua estate insieme ad Alessandro, anche se alcuni sperano di vederla come opinionista. Un’occasione non solo per continuare a sapere dettagli della sua vita, ma anche per vedere i suoi tanti look.

Qualche tempo fa, ad esempio, la Platano aveva deciso di presentarsi in trasmissione con una chioma tutta riccia. Una decisione che aveva spiazzato tutti i telespettatori, anche perché aveva detto addio ai suoi capelli lunghi e liscissimi. “Buongiorno belli miei. – aveva scritto Ida su Instagram – I capelli vi piacciono lisci o ricci ? L’importante è piacersi e non piacere”, aveva aggiunto.

D’altronde, Ida, essendo un’hair stylist ama provare le varie acconciature. Negli anni l’abbiamo vista con le treccine, con il classico liscio perfetto, con le codine e anche con i ricci afro. Tutti look che le sono sempre stati molto bene.