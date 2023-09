Insonnia, non fare questo prima di andare a dormire: così peggiori tutto

Soffri d’insonnia? Attenzione a cosa fai prima di andare a dormire. C’è un’abitudine che peggiora tutto: ecco qual è.

Sono tante le persone che non riescono a dormire bene e si svegliano in continuazione durante la notte. Gli esperti hanno rivelato che una delle cause principali della cattiva routine del sonno è da attribuire a un’abitudine che si fa spesso prima di andare al letto e non fa altro che peggiorare la situazione.

L’insonnia è il classico disturbo del sonno che consiste nell’incapacità o difficoltà a dormire. È uno status che provoca affaticamento e influenza in maniera notevole la vita quotidiana delle persone che ne soffrono. Si tratta di un problema molto comune tra la popolazione, ed è più frequente nelle donne, negli anziani e nelle persone che hanno dei disagi psicologici come ansia e depressione.

Le cause di questo malessere sono molteplici. Le più frequenti sono le alterazioni emotive e quelle situazioni che sono accompagnate da ansia, preoccupazione, tensione psicologica, angoscia, paura o tristezza. Ci sono però anche cause mediche ed esterne, così come una cattiva abitudine che peggiora la situazione.

Insonnia, la cattiva abitudine da evitare

Tutti coloro che faticano a dormire avranno sicuramente sentito parlate dell’insonnia da smartphone. Ebbene sì, gli esperti hanno rivelato che sono proprio i dispositivi elettronici che peggiorano la situazione e portano un cattivo riposo. Sono stati realizzati diversi studi che provano queste teoria.

Uno studio realizzato tra il 2016 e 2019 ha spiegato che usare il cellulare prima di dormire compromette la qualità del sonno, soprattutto se si passano i 60 minuti. Proprio per questo motivo gli esperti raccomandano di continuo di non mettersi al telefono prima di andare a letto.

Tra l’altro, le ricerche hanno dimostrato che l’uso eccessivo dello smartphone non provoca solamente una cattiva qualità e quantità di sonno. I telefono provocano anche mal di testa, spossatezza, ansia e vertigini. Senza contare il fatto che si tende ad addormentarsi molto tardi perché si chatta e si sta sui social.

Dunque, per cercare di dormire meglio è necessario spegnere il cellulare ed evitare l’uso spropositato. Per migliorare la qualità del sonno basta tenere monitorato il tempo di utilizzo del cellulare e limitarlo il più possibile, soprattutto nelle ore serali. L’ideale è lasciare il telefono in un’altra stanza e non toccarlo più dopo le 22.