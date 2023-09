WhatsApp, la funzione più attesa di tutte: finalmente sarà possibile farlo

Su WhatsApp arriva la funzione più attesa di tutte. Finalmente ora sarà possibile farlo: ecco di che cosa si tratta.

Il servizio di messaggistica istantanea gestito da Meta è in continua evoluzione. Ormai sono anni che l’app si aggiorna con nuove funzioni disponibili per gli utenti di tutto il mondo. Una delle più attesa è in arrivo e sta portando grande entusiasmo tra coloro che usano l’app di frequente.

Negli ultimi medi, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di rilasciare una serie di novità importanti. Basti pensare all’app desktop nativa per il Mac, così come la condivisione dello schermo durante la chiamata. Tutte funzioni che si sono andate ad aggiungere a quelle che già c’erano.

Ma il team Meta continua a lavorare per apportare migliori e benefici ai tanti utenti che hanno deciso di affidarsi all’applicazione per comunicare con i propri contatti. Per la gioia di molti utenti, ora WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione. Si tratta di una delle più attese.

Nuova funzione su WhatsApp: ecco di cosa si tratta

Cambiamenti in corso all’intero di WhatsApp, l’app numero uno per quanto riguarda i servizi di messaggistica, nonostante la concorrenza spietata. Mark Zuckerberg e il suo team ha pensato bene di dare agli utenti la possibilità di inviare foto e video in HD. Una funzione annunciata a metà agosto dallo stesso patron e che ora sarà rilasciata a scaglioni.

All’inizio il processo era disponibile per gli utenti che possedevano un dispositivo Android, mentre ora la funzione si è allargata a tutti. A confermarlo è stato un video promozionale rilasciato su Threads nel quale vengono incoraggiati gli utenti a condividere i loro momenti importanti.

Usare la nuova funzione su WhatsApp è molto semplice. Basta avviare una chat e condividere un contenuto come si fa normalmente. Ad un certo punto, gli utenti si ritroveranno davanti la scritta “HD” in alto. Per quanto riguarda le immagini ci sarà il titolo Qualità foto, mentre per i video Qualità file multimediali.

Poi in bassa si potrà selezionare la qualità standard o qualità HD. Il consiglio è quello di inviare non sempre i contenuti ad alta qualità, questo perché i file sono sempre più pesanti. L’ideale è usare la funzione solamente per quelle foto o video importanti in cui è necessario l’HD. Per usarla, inoltre, è necessario aggiornare l’app.