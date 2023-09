Rimarrai in forma almeno fino ai 97 anni se farai questo tutte le mattine: bastano pochi minuti

È possibile rimanere in forma almeno fino ai 97 anni se si fa un’attività tutte le mattine. Bastano solo pochi minuti: ecco di che cosa si tratta.

Per mantenersi in forma, così come per aumentare il proprio benessere sia fisico che mentale, non sono necessari allenamenti estenuanti, iscrizioni in palestra o sottoporsi a diete rigide, demotivanti e impossibili da seguire. Bastano pochi minuti di un’attività per sentirsi bene.

In tutto il mondo sono tante le persone che cercano un segreto per rimanere in forma il più possibile. L’obiettivo è quello di non lasciarsi andare con il passare degli anni, ascoltando sempre il proprio corpo. Come suggeriscono gli esperti, la chiave è saper bilanciare l’attività fisica quotidiana con una corretta alimentazione per mantenersi in forma quasi senza sforzo e ottenere risultati soddisfacenti per la salute.

Quello che non tutte le persone sanno è che bisogna fare tutte le mattine un’attività che ruba pochissimi minuti al giorno. Un’abitudine che permette di vivere in forma fino a 97 anni come ha testimoniato una donna che non ha mai smesso di praticare la propria routine quotidiana.

Rimanere in forma: l’attività da fare tutte le mattine

Laine LaLanne si chiama la donna di 97 anni, nonché il responsabile di una catena di palestre con oltre 100 posti negli Stati Uniti. Negli USA è conosciuta anche con il nome di “first lady del fitness“, diventando precursore del movimento di fitness nel paese insieme al suo marito Jack.

La donna ha spiegato che non passa giorno senza fare una routine di esercizi di 20 minuti al mattino. In un’intervista al New York Times, ha rivelato che le sue giornate iniziano con l’attività fisica. Prima di alzarsi dal letto, fa dodici addominali non appena si sveglia.

Dopo gli addominali, passa poi ad alcune flessioni inclinate, eseguite sul lavandino del bagno o appoggiandoti su una scala o una panca. In seguito si reca nella piccola palestrina che ha in casa ed esegue dei piegamenti laterali con l’obiettivo di rafforzare i muscoli della schiena. L’esercizio successivo è appendere il corpo a una sbarra.

La donna però ha sottolineato che non basta solo fare attività fisica per mantenersi in forma. LaLanne ha rivelato quali sono gli altri segreti della sua longevità. Lei crede che l’allenamento è fondamentale, così come anche mantenere attiva mente è importante per stare bene e vivere al lungo.