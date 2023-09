Carolina Stramare: l’abito lascia immaginare poco. È tutto in primo piano

Carolina Stramare protagonista assoluta dei social come modella: l’abito lascia poco all’immaginazione ed esalta il corpo scolpito.

Carolina Stramare è sempre più protagonista del mondo dello spettacolo e la sua bellezza non smette di far battere i cuori dei fan. La modella e conduttrice ligure, negli ultimi mesi al centro della scena con l’esperienza da concorrente a Pechino Express, dopo aver vinto Miss Italia ha iniziato una brillante carriera in tv, lasciando senza parole con il suo fascino.

Eleganza e sensualità sono di certo due delle qualità più visibili della Stramare, spessissimo coinvolta in progetti da modella; quest’estate ha sfoggiato bikini mozzafiato, ma la temperatura continua ad essere altissima anche coi post arrivati in questa prima metà di settembre.

Di recente, sui social, ha incantato tutti quanti indossando un abito verde che, su di lei, sembra davvero dipinto: nello scatto viene lasciato poco all’immaginazione e il corpo marmoreo della modella lascia senza fiato. Eccola così, divina in tutta la sua bellezza.

Carolina Stramare modella per il noto brand di moda: l’abito esalta ogni centimetro del suo corpo

In ogni modo decida di mostrarsi, Carolina Stramare infiamma il web: sin dal triondo (nel 2019) a Miss Italia, la modella si è imposta come vera e propria icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo. Di recente, è stata coinvolta come testimonial della nuova collezione targata Monique Garçonne e, come al solito, la visione è da urlo.

L’abito verde sembra essere disegnato appositamente per il suo corpo marmoreo, con le curve sinuose messe in risalto dalla scollatura e dallo spacco del vestito; a rubare la scena in primo piano, nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il florido décollété contenuto a stento, mentre la posa sensuale aumenta lo charme della Stramare. La temperatura si fa subito altissima ed il post ottiene in poco tempo migliaia di like e di commenti.

“Un ideale di donna libera, spregiudicata, disinvolta, indipendente, emancipata” sono le parole con le quali la Stramare presenta la nuova collezione del noto brand di moda, mentre per lei si sprecano i complimenti sul web. “Quanta classe in uno scatto…” commenta un fan, estasiato come tanti altri da tutta la bellezza di Carolina, mentre un’altra aggiunge: “Lei resta la mia preferita da sempre … che donna”. Ancora una volta, tutti pazzi di lei.