“Una stretta al cuore”, Elena Santarelli si confessa sui social

Elena Santarelli si mostra bellissima mentre si confessa sui social: la rivelazione malinconica della showgirl.

Un’estate all’insegna della famiglia e del relax per Elena Santarelli, ancora lontana dalla tv ma comunque protagonista assoluta sui social, così come nelle librerie coi suoi due libri. Il pubblico continua a seguire con molto affetto la modella, showgirl e conduttrice, ammirata per le sue qualità umane e non solo.

Roma classe ’81, arrivata a 42 anni la Santarelli è ancora pienamente un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo, come dimostrano anche alcune foto in bikini pubblicate nel corso di questi mesi estivi; biondissima e con un corpo marmoreo slanciato da 180 cm d’altezza, lascia sempre tutti senza fiato.

Questa volta però, sui social, ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione piuttosto particolare, allegata a questo scatto bellissimo: eccola così, splendente illuminata dal sole ma comunque piuttosto “malinconica“.

Elena Santarelli, il messaggio “malinconico” sui social insieme alla foto

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Elena Santarelli si è mostrata in una delle sue ultime giornate al mare, sdraiata in bikini intenta a prendere il sole. Illuminata dalla luce e con tutta la sua bellezza, la showgirl offre una visione splendida come al solito, ma la didascalia allegata al post nasconde una certa malinconia. “Prima domenica di settembre , con un po’ di malinconia, una leggera e lieve stretta al cuore …l’estate che sfuma lentamente ..” scrive infatti nel post, lasciandosi andare ad una riflessione che, nel mese di settembre, è comune a tanti.

Nonostante questo mood, in ogni caso, la Santarelli si mostra sorridentissima nella foto e sfrutta ogni attimo di questa fine estate. Al post sono arrivati tantissimi like da parte dei fan, così come moltissimi commenti; stimata e ammirata dal pubblico, la Santarelli è sempre travolta da tantissimo affetto quando pubblica qualcosa sui social.

“🥰🥰😍😍..sei sempre splendida!!” scrive una fan, mentre tra tanti complimenti c’è chi condivide il senso di nostalgia e chi, da amante dell’inverno, prova invece parecchio entusiasmo all’avvicinarsi della stagione autunnale. Di certo, a prescindere dal periodo dell’anno, la Santarelli è sempre sotto i riflettori; chissà che, dopo tanta attività da testimonial e i libri pubblicati, non sia arrivato per lei il momento di rituffarsi anche in qualche nuova avventura televisiva.