Come scegliere i coperchi per le pentole? Alcuni consigli

In cucina, nulla può essere lasciato al caso e ogni minimo dettaglio è importante. Non basta avere ingredienti di qualità e le competenze culinarie, bisogna essere dotati anche degli strumenti giusti, tra cui pentole, padelle e… coperchi. Questi ultimi, spesso sono sottovalutati, ma sono altrettanto utili per il successo di ogni ricetta.

La scelta del giusto coperchio, infatti, influisce notevolmente sulla preparazione e il risultato finale dei piatti. In più, i diversi tipi di coperchi per pentole presenti sul mercato hanno come scopo quello di far raggiungere alle pentole temperature elevate, spesso necessarie per poter eseguire correttamente determinate ricette. Inoltre, utilizzando correttamente i coperchi è possibile anche risparmiare sul gas, poiché l’acqua bolle prima e anche le diverse cotture possono essere completate più in fretta.

Il materiale

Il primo fattore da considerare nella scelta dei coperchi pentole e padelle è il materiale con il quale è fabbricato. Esso va scelto in base alle proprie esigenze di cottura. Ad esempio, se si ha intenzione di utilizzarlo nel microonde, è necessario scegliere modelli in silicone oppure in vetro. Quest’ultimo permette anche di controllare la cottura, e se dotato di guarnizione in silicone può garantire un’aderenza ottimale alla pentola. Entrambi i materiali sono resistenti sia al freddo che al caldo, nonché agli urti accidentali. Un altro materiale molto gettonato è l’acciaio inossidabile, che rende il coperchio molto leggero e facile da pulire e conservare.

La forma

I coperchi pentole possono essere piatti oppure a forma di cupola. Quelli a forma di cupola, con la loro superficie rigonfia, sono ideali per favorire la convezione del vapore acqueo durante la cottura, per consentire una cottura lenta e uniforme. Questi coperchi sono particolarmente utili quando si desidera cuocere a fuoco lento, poiché permettono al vapore di circolare liberamente e di mantenere una temperatura costante. Tuttavia, esistono anche coperchi pentole a rete o setaccio. Questo tipo di coperchio è progettato per evitare gli schizzi durante la cottura. A differenza dei modelli precedente, i coperchi a rete non bloccano l’aria e consentono al vapore di fuoriuscire liberamente. Questo è particolarmente utile quando si cuociono cibi che tendono a schizzare o bollire rapidamente, come sughi o zuppe.

Le dimensioni

Prima di acquistare dei coperchi pentole o padelle, è bene controllare le dimensioni delle stesse, misurando il diametro, per accertarsi che siano compatibili. Un coperchio troppo piccolo o troppo grande potrebbe essere inefficiente nonché scomodo da usare.

In alternativa, è possibile optare per dei coperchi pentole multidiametro, progettato per adattarsi a diverse pentole e padelle. Questa soluzione può rivelarsi molto comoda per evitare l’ingombro dovuto all’utilizzo di molteplici coperchi, specialmente se si hanno tante pentole e padelle di dimensioni differenti.

La maniglia

In genere, tutti i coperchi sono dotati di maniglie. Questo elemento è importante perché influisce sulla praticità di utilizzo. Esistono pomelli tradizionali, quindi fissati direttamente al coperchio, ma anche maniglie pieghevoli. Come è facile intuire dal nome, queste ultime possono essere ripiegate in modo semplice, e consentono di impilare i coperchi per riporli più facilmente in un cassetto o in uno scaffale.