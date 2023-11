Vacanze invernali in Val Venosta: azione e relax

Le Alpi Venoste e il Gruppo dell’Ortles sormontano una valle che molti considerano il paradiso dei biker: la meravigliosa Val Venosta, che a partire dal passo Resia arriva fino alle porte di Merano. Ma la Val Venosta non è apprezzata solo dai biker e anche durante i mesi invernali sono moltissimi coloro che la scelgono come meta di vacanza.

Se anche voi state programmando la vostra meritata settimana bianca, la prima cosa che ci sentiamo di suggerirvi è quella di prenotare senza indugio il vostro soggiorno nell’eccezionale hotel Jagdhof 4 stelle in Val Venosta, nella zona vacanza di Laces. Che viaggiate da soli, in coppia o in famiglia, qui sarete messi al centro dell’attenzione fin dal primo momento del vostro arrivo.

Ecco qualche esempio di ciò che vi aspetta all’hotel Jagdhof: Roof Top Sky Spa sul tetto (solo adulti) con sauna panoramica, infinity Whirlpool, vitamin bar e sale relax panoramiche. Avrete poi a disposizione ben 3.000 m² di strutture per il wellness (saune, piscina interna, idromassaggio a sfioro e sale relax con comodissimi lettini), idromassaggio caldo all’aperto in giardino ecc. E non ci dilunghiamo descrivendo l’eccezionale offerta enogastronomica, in grado di accontentare a richiesta anche chi desidera menu senza glutine o vegetariani.

La Val Venosta in inverno: divertimento assicurato per grandi e piccoli

In Val Venosta gli amanti degli sport invernali hanno a disposizione ben quattro attrezzatissimi comprensori sciistici: Solda, Trafoi, Watles e Belpiano-Malga San Valentino, con differenti periodi di apertura.

A Solda la stagione invernale è iniziata il 6 novembre 2023 e terminerà il primo giorno di maggio 2024. A Trafoi all’Ortles, paese natale del campionissimo Gustav Thöni, l’inizio è previsto per il giorno 24 dicembre con termine il primo giorno di aprile 2024.

Il comprensorio sciistico Watles, invece, aprirà le sue porte il 16 dicembre e le chiuderà il primo giorno di aprile 2024, mentre in quello di Belpiano-Malga San Valentino il periodo di apertura va dall’8 dicembre fino al 6 aprile dell’anno successivo.

Nel corso di questi mesi gli amanti dello sci alpino, dello sci di fondo, dello snowboard, dello slittino e delle ciaspolate potranno sbizzarrirsi in queste attrezzatissime aree sciistiche dotate di moderni impianti di risalita.

In una valle laterale della Val Venosta, inoltre, la Val Martello, c’è posto anche per gli appassionati del biathlon: a circa 1.700 m di altezza, infatti, si trova il “Centro Biathlon della Val Martello”. Qui la neve è presente a partire dalla fine di novembre sino alla fine di marzo.

Ma non finisce qui: la Val Venosta è uno dei luoghi ideali per praticare un’attività sportiva che sta suscitando un sempre maggiore interesse, lo snowkiting, sport invernale in cui gli atleti usano degli aquiloni da trazione per farsi trainare sulle superfici innevate. In Val Venosta questo sport viene praticato sul Passo Resia, tra il lago di Resia e il Lago di San Valentino.

Da ricordare, infine, che a monte della cabinovia Belpiano si trova il bellissimo e divertente parco giochi per bambini Schöni’s Kinderland, una vera chicca per i gruppi familiari.

Insomma, come si può notare, una settimana bianca in Val Venosta ha davvero tantissimo da offrire, a grandi e piccoli.