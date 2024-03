Andrea Giambruno, la frase sulla figlia dopo l’addio a Giorgia: “Per lei mi auguro..” Da lacrime..

Andrea Giambruno torna a parlare della fine della relazione con Giorgia Meloni e rivolge alla figlia un messaggio: le parole del giornalista.

Sono trascorsi diversi mesi dalla fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Per settimane non si è parlato d’altro e sembra proprio che l’argomento ancora oggi faccia molto discutere. Tutto è cominciato ad ottobre, quando la premier, tramite un post pubblicato su Instagram, annunciava ai suoi sostenitori che la relazione con il giornalista era giunta a capolinea.

Pochi giorni prima erano stati divulgati dalla nota trasmissione Mediaset “Striscia la Notizia” gli ormai noti fuorionda che riguardavano Giambruno. In men che non si dica, quelle immagini sono diventate virali e così Giorgia Meloni ha deciso di troncare la relazione.

La storia d’amore tra la premier Giorgia Meloni e il giornalista Giambruno

Le immagini mandate in onda da “Striscia la Notizia” non hanno fatto sicuramente piacere a Giorgia Meloni che ha voluto immediatamente prendere le distanze dal compagno e ha deciso di interrompere il loro rapporto.

I due erano stati insieme per quasi 10 anni e dalla loro storia d’amore è nata Ginevra. La tempesta mediatica è costata ad Andrea Giambruno non solo la perdita della sua amata Giorgia, ma anche quella del lavoro, dato che dopo pochi giorni è stato allontanato dalla conduzione del programma “Diario del Giorno”, di cui ora si occupa solo di curare la parte redazionale. Giambruno, nei scorsi giorni, ha parlato per la prima volta della ex compagna, ma cosa ha detto in merito?

Le parole di Andrea Giambruno

Sembra impossibile per Andrea Giambruno dimenticare la premier Giorgia Meloni. Il giornalista ha dichiarato: “Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia via. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più”. Queste le parole del giornalista, nel corso della presentazione del libro di Candida Morvillo, che si è tenuta al Teatro Manzoni di Roma.

Il giornalista Mediaset ha ammesso che, come tutti, ha avuto dei problemi durante la sua vita, ma è riuscito a superarli, poi si è soffermato sulla figlia Ginevra spiegando: “Quando si è più piccoli si criticano i genitori, poi si accettano per come sono. Mi auguro che mia figlia mi possa giudicare per quello che sono. Ho cercato sempre di sollevarmi con grandissima onestà. Non sono un genio dell’amore, ma sono una persona perbene”.

Infine, Giambruno ha affermato che se oggi è un bravo padre è per merito di Giorgia Meloni e si è augurato che la figlia possa prendere proprio dalla madre. Insomma parole d’affetto non solo per la piccola di casa, ma anche per l’ex compagna.