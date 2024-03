Tragedia durante un’immersione nel lago: perde la vita una donna

Una sub di 66 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi durante un’immersione nelle acque del Lago di Como a Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

Una donna è morta questa mattina, domenica 3 marzo, durante un’immersione sportiva nel Lago di Como. La vittima è una 66enne residente in provincia di Milano, di cui non sono state rese note le generalità, che si era immersa nelle acque antistanti la spiaggia del Moregallo, nel territorio di Mandello del Lario, centro della provincia di Lecco.

Subito dopo l’immersione, però, secondo una prima ricostruzione, riportata da alcune fonti locali e dai colleghi di Lecco Today, la sub si sarebbe sentita male ed è stata poi trasportata a riva, dove sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione, è arrivato anche l’elisoccorso.

Lo staff medico, dopo le prime manovre di rianimazione, ha caricato la 66enne in eliambulanza per trasportarla d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove è giunta in condizioni critiche. Nonostante i vari tentativi di salvarla, poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione, i medici hanno dovuto dichiararne la morte che sarebbe sopraggiunta a causa di una probabile embolia polmonare.

Un’altra tragedia

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti ed ora stanno cercando di stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

Purtroppo, non è la prima tragedia che si verifica in quella zona del Lago di Como. Un anno fa, un sub di 58 anni aveva perso la vita dopo essere stato colto da un malore durante un’immersione.