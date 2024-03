Tremendo frontale fra due auto: tre morti, tra cui una ragazza di soli 15 anni

Ieri sera, in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica a Vasto (Chieti), tre persone, tra cui una 15enne hanno perso la vita. Grave una ragazza.

Tre morti ed un ferito in gravi condizioni. È questo il bilancio del terrificante incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la statale 16 a Vasto, centro della provincia di Chieti, nei pressi della spiaggia di Casarza.

Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi frontalmente due vetture su cui viaggiavano le tre vittime, tra cui una 15enne, e la ragazza rimasta ferita. Dopo il violentissimo impatto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte delle vittime. La giovane ferita è stata, invece, trasportata d’urgenza in ospedale.

Vasto, frontale sulla statale Adriatica: tre morti, tra cui una ragazza di 15 anni

Tragedia stradale nella tarda serata di ieri, sabato 2 marzo, lungo la statale 16 Adriatica nel territorio di Vasto, in provincia di Chieti. Tre persone sono morte ed un’altra è rimasta ferita in uno spaventoso incidente stradale. Le vittime sono Dante Carpi, ristoratore 58enne, Paolo Marchesani, di 51 anni, e la nipotina 15enne di quest’ultimo.

Stando alle primissime informazioni su quanto accaduto, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Leggo, lo chef Carpi era alla guida della sua Bmw, su cui viaggiava anche il figlio, che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con la Jeep Renegade su cui si trovavano Marchesani, la nipotina ed un’altra ragazza. L’impatto è stato molto violento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per le tre vittime, di cui è stato constatato il decesso. La ragazza che viaggiava sulla Jeep è stata, invece, trasportata d’urgenza in ospedale a San Pio da Pietralcina, dove ora versa in gravissime condizioni, la prognosi è riservata. Illeso miracolosamente il figlio del ristoratore.

Sul posto anche i carabinieri

Accorsi anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso e ai rilievi di legge per stabilire con esattezza la dinamica e le cause del tremendo frontale. Per consentire la rimessa in sicurezza della carreggiata e le operazioni delle forze dell’ordine, il tratto interessato della statale è stato chiuso al traffico.