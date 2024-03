Gianni Sperti beccato insieme a Ida: sono inseparabili. La FOTO vale più di mille parole

Gianni Sperti si fa beccare insieme a Ida. I due escono allo scoperto attraverso una foto: a pubblicarla è l’ex ballerino stesso attraverso il proprio account di Instagram.

Chi segue “Uomini e Donne” ormai da parecchi anni avrà già avuto modo di accorgersene. A tenere banco, spesso e volentieri, non sono soltanto le dinamiche che vedono coinvolti cavalieri e dame. Come i recenti siparietti che, esattamente qualche puntata fa, vedevano protagonisti al centro studio Diego e Maura.

Nella trasmissione di Maria De Filippi, persino gli opinionisti non mancano di attirare le attenzioni di tutto il pubblico su di sé. Gianni Sperti, in modo particolare, è il più attenzionato dei tre. Da un lato, infatti, l’ex ballerino non si trattiene dall’esternare commenti a dir poco velenosi sui partecipanti. Specie quando si tratta dei protagonisti over che meno lo “convincono”.

Dall’altro, il collega di Tina è famoso anche per le presunte preferenze che, negli anni, si sarebbe formato all’interno dello studio. La più celebre, a tal riguardo, è quella verso Ida Platano: attuale tronista del dating show, nonché amica di lunga data dell’opinionista. Un feeling, quello tra i due, che è sempre stato tacciato di nascondere qualcosa di più profondo. Perlomeno, da parte di Gianni Sperti stesso.

Gianni Sperti e il feeling con Ida: la FOTO apparsa sui social dice tutto

Un feeling che è sempre stato palpabile, quello tra Gianni Sperti e Ida Platano. Ma che, a differenza di quel che molti pensano, non si è mai tramutato in qualcosa di più profondo. Anche perché, a giudicare dalle testimonianze social, la bresciana non è l’unica “Ida” ad essere entrata nelle grazie dell’ex ballerino.

Una Instagram story pubblicata di recente dall’opinionista, nella fattispecie, dà contezza del legame prezioso che l’ex ballerino ha instaurato anche con un’altra Ida. Parliamo, in questo caso, di Ida Provenzano: storica collaboratrice di “Uomini e Donne”, nonché amica del cuore del collega di Tina Cipollari.

Uno scatto, quello apparso all’interno del profilo Instagram di Sperti, che la dice lunga sulla sintonia venutasi a creare tra i due. L’ex ballerino, che stringe a sé la collaboratrice di Maria De Filippi, non potrebbe apparire più sereno ed appagato di così.

Gianni Sperti è fidanzato? Tutto quello che si sa sul privato dell’ex ballerino

Di amiche che farebbero carte false pur di aiutarlo, Gianni Sperti parrebbe averne a bizzeffe. Quanto al privato dell’opinionista, invece, il mistero sembrerebbe destinato a non trovare alcuna soluzione. Dopo il divorzio da Paola Barale, infatti, il protagonista di “Uomini e Donne” non si è più fatto beccare in compagnia di nessun’altra.

L’unico amore dell’ex ballerino, allo stato attuale, parrebbe essere quello per la tenera cagnolina Mina, entrata nella vita di Sperti soltanto qualche mese fa. Per quel che concerne la dolce metà del collega di Tina, una cosa è certa: laddove esistesse, l’opinionista sta riuscendo brillantemente a tenerla segreta.