Rosa Perrotta, il racconto in lacrime: “Questa cosa mi ha molto toccato, mi sono sentita una deficiente”

L’influencer ed ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso in diretta Instagram un episodio accadutole a Roma: il racconto in lacrime.

“Mi sono sentita una stupida” ha rivelato Rosa Perrotta, ex volto di “Uomini e Donne”, durante una diretta Instagram nella quale ha raccontato ai suoi ammiratori un episodio accadutole nelle scorse ore. La 35enne Rosa Perrotta, conosciuta per la partecipazione, sette anni fa, al programma di Canale 5, nel quale si è innamorata del compagno Pietro Tartaglione, con cui ha messo al mondo due figli, sul suo profilo social vanta oltre 1 milione e 700 mila followers.

Influencer seguitissima, condivide quotidianamente il suo lavoro, pubblicizzando brand, ma anche romantici momenti in famiglia. A volte racconta anche momenti spensierati, ciò che le capita durante la giornata. Proprio uno di questi racconti ha appassionato il suo pubblico. Nelle ore scorse, infatti, la Perrotta ha raccontato un episodio che l’ha particolarmente toccata.

La commozione dell’influencer Rosa Perrotta, in lacrime mentre racconta un dolce episodio

Le immagini di Rosa Perrotta in lacrime hanno fatto il giro del web. Ma per quale motivo, la nota influencer si è commossa così tanto? Lo ha spiegato lei stessa, durante una diretta Instagram, rivolgendosi ai suoi numerosissimi followers. La Perrotta ha condiviso un dolce momento, raccontando un recente episodio accadutole a Roma.

La ragazza era scesa a Roma per prendere parte a un meeting di lavoro, dopodiché, nella stessa giornata, era risalita a Milano con il treno. “Mi è accaduta una cosa molto bella in treno”, esordisce nel video, il volto sereno, ma che tradisce una leggera commozione, con gli occhi gonfi e lucidi, “una cosa che mi ha dato tanto con così poco. Voglio raccontarvela perché mi ha fatto concludere la giornata con la gratitudine di cui avremmo bisogno di ricordarci tutti i giorni”.

E così, l’influencer ha iniziato a narrare la vicenda che l’ha toccata nel profondo, fino a farle scendere le lacrime. “Ritornando a Milano da Roma ho preso un treno. Seduto alle mie spalle c’era un ragazzo che parlava al telefono con la nonna, la rassicurava, spiegando che doveva stare serena e che tutto era sotto controllo”. La ragazza ancora non si era voltata e non aveva ancora visto in volto il ragazzo al telefono.

L’influencer racconta un momento toccante e scoppia in lacrime

Sentiva soltanto la sua voce e le risposte alle premure insistenti della nonna. Al telefono, il ragazzo continuava a dire alla nonna di stare tranquilla, e che a Milano avrebbe trovato l’assistenza per poter scendere dal treno. “Ho scoperto che il ragazzo era di Cava dei Tirreni, campano” ha aggiunto Rosa nel video “e mentre lo ascoltavo pensavo a quale problema avesse”.

Il ragazzo continuava a stare al telefono, affermando che avrebbe dovuto fare da solo, perché era una sua esigenza, e che avrebbe dovuto vivere una bella esperienza senza l’aiuto della nonna e della mamma. Era una sfida con se stesso. Ed ecco che l’influencer ha rivelato, con le lacrime agli occhi e la voce spezzata: “Era un non vedente. Questa cosa mi ha molto toccato. Mi sono alzata e mi sono seduta accanto a lui”.

Quando il treno è poi giunto alla stazione di Milano e il vagone si è svuotato, Rosa si è offerta di aiutarlo a scendere. “Probabilmente era il suo primo viaggio da solo. Abbiamo camminato insieme, ha detto che aspettava sua sorella da Monza… abbiamo aspettato l’assistenza, sarei rimasta con lui tutta la sera, era così felice ed emozionato”.

“Mi sono sentita una stupida” la rivelazione di Rosa Perrotta

Nel video, la Perrotta ha fornito la sua morale: “Mi sono sentita una stupida, per tutte le volte che mi lamento di cose sciocche. Quel ragazzo, nonostante il suo problema, è così grato alla vita, parlava con la gioia nel cuore. In 10 minuti mi ha insegnato cos’è la vita, mi ha arricchito.. e noi che diamo per scontate cose che non lo sono”.

Insomma, la morale è sempre quella, che non ci rendiamo mai conto di quanto siamo fortunati, di quanto non dovremmo dare mai per scontate alcune cose della vita. Il video, che ha commosso i tanti followers, ha rivelato il grande cuore della Perrotta, una ragazza bellissima, fuori e dentro, dotata di grande profondità emotiva. Sono i piccoli gesti che fanno bene all’anima.