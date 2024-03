Terrificante scontro sulla statale: morto neonato di tre mesi, ferite la madre e altre due donne

Un neonato di tre mesi è morto in un incidente stradale verificatosi ieri sulla statale 125 ad Orosei, in provincia di Nuoro. Ferite la madre e due amiche della donna.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la statale 125 nel territorio comunale di Orosei, in provincia di Nuoro. Il bilancio è di un morto e tre feriti, due dei quali in maniera grave: la vittima è un neonato di appena tre mesi.

Il bimbo viaggiava a bordo di un auto insieme alla madre 40enne e due amiche di quest’ultima. La vettura, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con un’altra auto, condotta da un uomo. Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto: per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre le tre donne sono state trasportate in ospedale.

Aveva solo tre mesi il neonato deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, in un drammatico incidente stradale sulla statale 125 a Orosei, in provincia di Nuoro.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de La Nuova Sardegna, il piccolo si trovava a bordo di un’auto, una Fiat Panda su cui viaggiavano anche la madre 40enne e due amiche della donna. L’utilitaria, nel corso di una manovra per immettersi in un bivio, si è scontrata con una Volkswagen Golf, condotta da un uomo, che procedeva nel senso di marcia opposto. L’impatto è stato terrificante.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro si sono precipitati le squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi del 118, compreso l’elisoccorso. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il bambino, sbalzato dall’abitacolo dopo lo schianto: dopo vari tentativi di rianimazione si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Le tre donne, invece, sono state estratte dalle lamiere dai pompieri e trasportate d’urgenza in ospedale: la madre del bimbo ed un’amica in eliambulanza a Sassari, la terza in ambulanza ad Olbia. Le due amiche della 40enne sarebbero in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente della Golf.

Intervenuti sulla statale anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dello scontro. Le due vetture sono state poste sotto sequestro, mentre l’uomo alla guida della Volkswagen è stato sottoposto ai test di rito per alcol e droga, risultati negativi.

Ancora un incidente mortale

Quello avvenuto nel pomeriggio di ieri è l’ennesimo incidente mortale nel nostro Paese. Qualche giorno fa, un ragazzo di 17 anni aveva perso la vita a Perugia dopo essere stato investito da un furgone mentre si stava recando alla fermata del bus.