Checco Zalone, Fabrizio Corona lancia la bomba: nuova fiamma per l’attore, nome inaspettato

Nuova bomba lanciata da Fabrizio Corona: Checco Zalone potrebbe avere una nuova fiamma, anche lei famosissima.

Da poche ore circola in rete la notizia riguardante la nuova fiamma del comico Checco Zalone. A lanciare la bomba è Fabrizio Corona, il quale avrebbe raccontato di aver paparazzato l’attore in compagnia di una donna, appartenente anche lei al mondo dello spettacolo. Secondo il re dei paparazzi, non ci sarebbero dubbi “Stanno insieme, lui si trasferirà a Roma”.

Ha scritto proprio così, Fabrizio Corona, sul sito DilingerNews, dando conferma ai suoi sospetti. Eppure, al momento non trapela ancora nulla, anzi, interpellati i diretti interessati, questi affermano di essere soltanto amici, e spesso si incontrano per trascorrere insieme una serata piacevole, da buoni amici e colleghi. Ma qual è il nome della probabile amante di Zalone?

Checco Zalone ha una nuova amante, è amatissima dal pubblico: la bomba lanciata da Fabrizio Corona

Sappiamo che Checco Zalone è impegnato da quasi venti anni con Mariangela Eboli. La coppia, insieme dal 2005, si è sempre dichiarata innamoratissima e molto affiatata. Tra l’altro, Checco e Mariangela hanno due figli, Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017. I due si sono conosciuti tanto tempo fa, per lavoro, quando suonavano e cantavano ai matrimoni.

Tra l’altro, Mariangela guida l’azienda Mzl, fondata dallo stesso Zalone, e che comporta un fatturato annuo di 5 milioni di euro. Ma ora? Se dovesse essere confermata la notizia sparata da Corona, che cosa accadrebbe alla coppia? In realtà, secondo alcune indiscrezioni, sempre fornite da DilingerNews attraverso un audio, Mariangela e Checco sarebbero già separati da tempo.

Il nome della probabile amante segreta di Zalone

Lui vive ancora a Bari, ma si sarebbe spostato già da sei mesi in un’altra casa, sempre di sua proprietà. Ora, però, starebbe facendo ristrutturare un’abitazione a Roma, pronto a trasferirsi nella Capitale. Checco Zalone, infatti, frequenta sempre di più Roma, e spesso viene fotografato in compagnia di una nota collega, la bellissima e bravissima Virginia Raffaele.

I due sono molto amici, da anni, ma ultimamente i loro incontri si sono fatti più frequenti. In un’intervista di un paio di anni fa, la stessa Raffaele aveva dichiarato che la loro è una splendida amicizia, e che spesso trascorrono la serata insieme, sul divano, a guardare film, suonare la chitarra e mangiare insieme. “Lui è una persona vera, sincera, colta, molto piacevole”, aveva rivelato Virginia.

Nel 2020, durante la pandemia, i due avevano persino lavorato insieme per il videoclip del brano di Zalone intitolato “L’immunità di gregge”, dove la Raffaele, per l’occasione, interpreta proprio la sua “fidanzata a distanza”. Insomma, per il momenti si tratterebbe soltanto di indiscrezioni, i diretti interessanti smentiscono di avere una storia d’amore segreta. Chissà…