Tiziano Ferro fa piangere i fan, rivelazione terribile sui social network: svelata finalmente la verità sul suo matrimonio

Tiziano Ferro parla del suo matrimonio su Instagram: il momento della verità. Cosa è successo e cosa cambierà da oggi in poi

Tiziano Ferro, come sempre ha fatto nel corso della sua carriera, ha voluto parlare chiaro ai suoi fan e aggiornali su quello che sta succedendo nella sua vita. Negli ultimi mesi, lo sappiamo, il cantante ha vissuto momenti molto delicati per via della fine del suo matrimonio con Victor Allen. Una pagina felice della sua vita, che lo ha portato ad adottare i suoi due figli ma che si è trasformata anche in momenti dolorosi e difficili di cui il cantante non ha mai apertamente parlato. Mai è entrato nelle dinamiche della coppia e forse mai lo farà ma ora ha voluto comunicare a tutti come stanno oggi le cose prima che possa diventare uno “sterile pettegolezzo”. Una notizia di cui tutti i principali organi di stampa hanno parlato.

Tiziano Ferro e la rivelazione sul suo matrimonio: la svolta

Ha scelto una foto di loro due, insieme, di spalle, con in braccio i loro piccoli, per dire a tutti che il 15 marzo scorso la loro storia è ufficialmente terminata. Tiziano Ferro inizia il suo lungo post su Instagram con due iniziali, la T e la V, come fanno di solito gli innamorati, e affianco mette due date (come di solito si fa per i defunti). 𝟐𝟓/𝟔/𝟏𝟗 e 𝟏𝟓/𝟑/𝟐𝟒: è questo il periodo del suo amore con Victor che oggi è ufficialmente concluso dopo il divorzio. “È andata così” dice semplicemente Tiziano.

“Preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile – spiega a chiare linee – La nostra storia è ufficialmente conclusa”. Non lo dice espressamente ma si percepisce che il suo cuore esplode di dolore: “Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo” aggiunge il cantante che definisce questa pagina della sua vita un “lutto”. Il dolore, infatti, con il tempo passa e diventa “dono, esperienza, saggezza” anche se per ora, per lui, è solo “speranza”.

Il cantante pronto a ricominciare

Tiziano Ferro non si arrende ed è pronto a rialzarsi dopo questa caduta. Come? Dicendo grazie alla vita, a Dio e ai suoi amici. “Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna” dice il cantante e infine un grazie, evidentemente particolare, a colui che è stato il suo compagno per ben cinque anni, Victor.

“Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo – conclude – Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”. È pronto, Ferro, a ricominciare da capo, a ricominciare, ora, da sé stesso e noi non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova vita.