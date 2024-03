Pasquetta, quali sono i supermercati che restano aperti

Può capitare che, tra le tante cose da fare e preparare in fretta, a Pasquetta ci accorgiamo di aver dimenticato di comprare qualcosa: niente panico, questa è la lista dei supermercati che restano aperti!

Memorizziamo queste informazioni utili riguardo le imminenti festività: ci serviranno a non risultare impreparati se a Pasqua o Pasquetta scopriamo di dover ancora comprare qualcosa per soddisfare l’esigenza dei pasti e dei loro commensali. Sicuramente, domenica 31 marzo, il giorno festivo più importante, la maggior parte dei punti vendita resterà chiusa, anche quelli appartenenti alla grande distribuzione alimentare.

Sia supermercati che discount potrebbero tener chiuso o aprire esclusivamente al mattino, fino all’ora di pranzo. Al contrario, molte catene è più probabile che siano aperte il giorno successivo, a Pasquetta. Alcune terranno aperte le porte solo in mattinata, altre faranno orario continuato tutto il giorno. Rappresentano sempre delle eccezioni quei supermercati e discount posizionati in località turistiche e particolarmente trafficate: in questo caso, resteranno aperti tanto a Pasqua quanto a Pasquetta.

Supermercati aperti durante le festività pasquali

Prendiamo in considerazione zone non turistiche. Esselunga, secondo quanto annunciato dalla catena, vedrà i punti vendita distribuiti lungo il territorio nazionale chiusi domenica, ma aperti con un orario normale lunedì, dalle 8 alle 20. E’ bene comunque prestare attenzione agli annunci dello store del proprio territorio, perché potrebbero esserci chiusure eccezionali alle 14.

Carrefour annuncia di voler restare aperto tanto la domenica di Pasqua quanto il lunedì di Pasquetta, a prescindere dal traffico di zona. Lidl, invece, vuole chiudere a Pasqua e trattare Pasquetta come un normale giorno lavorativo. Stesso discorso varrà per altri colossi della grande distribuzione, quali MD, Pam ed Eurospin: tranne alcune eccezioni, saranno chiusi a Pasqua mentre eserciteranno un normale orario d’apertura e chiusura il giorno di Pasquetta.

In ogni caso, per evitare spiacevoli sorprese in momenti di fretta, è bene passare nel proprio store di fiducia e controllare eventuali annunci presenti in vetrina. E’ anche possibile chiedere al personale del punto vendita informazioni circa gli orari che seguiranno nei prossimi giorni, in modo da togliersi ogni dubbio.