Si dà fuoco in auto: muore 50enne, ferite la moglie e la figlia di 13 anni

Un uomo di 50 anni si è tolto la vita nella mattinata di martedì a Golasecca, in provincia di Varese, dandosi fuoco in auto: ferite la moglie e la figlia 13enne.

Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco all’interno della sua auto sotto gli occhi della moglie e della figlia di 13 anni. Così si è tolto la vita un uomo di 50 anni all’alba di martedì a Golasecca, piccolo centro della provincia di Varese.

La moglie e la figlia hanno lanciato l’allarme e provato a salvare il 50enne cercando di spegnere le fiamme. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I sanitari hanno trasportato in ospedale i tre. Purtroppo, per il 50enne non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo il ricovero, mentre la coniuge e la figlia sono rimaste ferite lievemente. Le indagini sul caso sono state affidate ai carabinieri.

Golasecca, si dà fuoco in auto davanti casa: muore 50enne, ferite la moglie e la figlia

Dramma nella mattinata di martedì 26 marzo a Golasecca, in provincia di Varese, dove un uomo si è dato fuoco all’interno della sua vettura. Si tratta di un 50enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, il 50enne si sarebbe cosparso di benzina dandosi fuoco nella sua auto, sotto gli occhi della moglie, una donna di 48 anni dalla quale si stava separando, e della figlia 13enne. La 48enne e la ragazzina hanno provato a spegnere le fiamme e dato l’allarme.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, a bordo anche dell’elisoccorso. I pompieri hanno spento l’incendio, che avrebbe interessato anche una seconda auto ed estratto il 50enne dall’abitacolo affidandolo allo staff medico che lo ha trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Niguarda di Milano. Qui, purtroppo, è morto qualche ora dopo il ricovero per le ustioni riportate. In ospedale anche la moglie e la figlia che sarebbero rimaste lievemente ferite nel tentativo di spegnere le fiamme.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri

Intervenuti anche i carabinieri a cui è stato affidato il compito di indagare per ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo quanto appurato dai militari dell’Arma, i motivi del gesto estremo sarebbero legati alla separazione della coppia.