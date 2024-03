Drammatico incidente in garage: falegname muore schiacciato dal cassone del suo furgone

Un falegname di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a San Lorenzo in Banale (Trento) in un drammatico incidente domestico mentre riparava il suo furgone.

Lutto a San Lorenzo in Banale, frazione del comune di San Lorenzo Dorsino, in provincia di Trento, per la morte di Zeffiro Bosetti, falegname di 59 anni rimasto vittima di un incedente domestico nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 marzo.

Secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Dolomiti, Bosetti si trovava nel garage di casa e stava riparando il suo furgoncino, quando, per cause ancora da stabilire, è stato travolto dal cassone del mezzo ribaltatosi. La moglie ha subito dato l’allarme chiamando i soccorsi.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 59enne, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato: alla fine, si sono dovuti arrendere costatando la morte dell’artigiano, sopraggiunta per i gravissimi traumi riportati.

Intervenuti anche i carabinieri

Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri di San Lorenzo Dorsino che hanno svolto gli accertamenti sul caso. Secondo quanto appurato, i militari dell’Arma hanno escluso il coinvolgimento di terzi appurando che si è trattato di un tragico incedente domestico.

La comunità del piccolo centro in provincia di Trento, appresa la notizia, si è stretta al dolore della famiglia di Bosetti: l’artigiano, che lascia la moglie e due figlie, era molto conosciuto e stimato in paese. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network nelle ultime ore.