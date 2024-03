Fedez, le foto in treno con Barbara d’Urso: fan increduli

le Fedez, le foto in treno con Barbara d’Urso diventano virali sui social, un incontro davvero inaspettato: fan increduli

Fedez sta vivendo, sicuramente, uno dei periodi più strani di tutta la sua vita. Non avrebbe mai potuto immaginare infatti che di improvviso la sua intera esistenza avrebbe preso una piega del genere. Infatti circa sette anni fa ha conosciuto la donna che avrebbe poi cambiato la sua vita, ovvero Chiara Ferragni. I due capirono praticamente subito di essere fatti l’uno per l’altro e cominciarono fin da subito a progettare ogni più piccola cosa, poco dopo arrivò la decisione di convolare a nozze e poi la notizia del primo figlio.

Con la nascita del piccolo Leone Lucia Ferragni, i tre cominciarono ad essere considerati la famiglia reale italiana e i loro consensi crebbero giorno dopo giorno a dismisura. Le persone erano certe del fatto che sarebbero rimasti insieme per sempre, invece il loro matrimonio è caduto in crisi negli ultimi mesi e, un po’ di settimane fa, è arrivata la conferma della fine del loro amore. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e che mai nessuno si sarebbe mai aspettato, dopo questi sette anni in cui sono stati come una cosa sola.

Fedez e Barbara D’Urso: l’incontro inatteso in treno diventa virale sui social

Dunque proprio per questa ragione i due stanno vivendo un periodo di forte cambiamento. La casa acquistata da poco pare che sia rimasta a Chiara, mentre Federico di recente è costantemente impegnato in viaggi in giro per l’Italia. Sta facendo del suo meglio, comunque, per non far pesare la sua assenza ai figli, che da un momento all’altro si sono ritrovati a non vivere più senza il loro papà. Insomma, le cose tra Chiara e Federico non sembrano stare affatto bene: da quello che traspare, i due in questo momento non sono affatto in buoni rapporti.

Fedez in questi giorni ha fatto molto discutere sui social per un regalo consolatorio che ha deciso di farsi dopo la fine del suo matrimonio: il famoso rapper milanese infatti ha acquistato una nuova auto, una Ferrari Roma Spider, la prima arrivata in Italia. Un acquisto che ho reso felice sia lui che suo padre, che è stato proprio il primo a collaudare la nuova auto di suo figlio. In generale ha documentato le sue giornate tra la palestra, il lavoro, le uscite con gli amici e l’improvviso addio a Muschio Selvaggio. Ed è proprio durante uno di questi suoi viaggi in treno, che si è imbattuto in un incontro del tutto casuale.

Infatti mentre era in treno si è imbattuto in Barbara D’Urso, che era seduta accanto a lei. Ha deciso di pubblicare le foto di questo incontro sui social, gesto che in molti hanno interpretato come una sorta di vendetta per Myrta Merlino che in questo periodo sta parlando molto spesso della fine del suo matrimonio, con tanto di inviati fuori casa sua pronti ad intervistarlo ogni giorno. Ovviamente sono tutte ipotesi del web: in ogni caso le foto di questo incontro sono diventate virale sui social in pochi minuti.