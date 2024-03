Rocco Siffredi, perché il pianto disperato a Le Iene non è stata una mossa furba

Rocco Siffredi è scoppiato a piangere durante l’ultima puntata de “Le Iene”: la scena ha sollevato un’accesa polemica. Scopriamo il motivo.

Neanche il tempo di godersi l’uscita della serie Netflix “Supersex” a lui ispirata, che Rocco Siffredi è finito in un vortice senza fine. Il famoso attore a luci rose ha visto i riflettori puntati su di sé per via di una spiacevole vicenda: il divo del cinema per adulti si è beccato una denuncia per molestie sessuali da parte della giornalista Alisa Toaff. La classe 1977, di origini romane, è una giornalista dalla lunga esperienza, che è stata impegnata anche all’Adnkronos.

Mamma di un bambino di 9 anni e legata a un compagno più giovane di 15 anni rispetto a lei, Alisa è finita al centro delle cronache per via della sua denuncia contro l’attore pornografico, in seguito a una sua intervista. Dopo la vicenda, Rocco è stato invitato a “Le Iene” dove ha avuto un faccia a faccia con la giornalista. Il divo è crollato in un pianto a dirotto davanti alle telecamere.

Rocco Siffredi crolla a “Le Iene”: il pianto disperato

Sempre allegro e sorridente, non si era mai visto un Siffredi così scosso. Nell’ambito della sua ospitata a “Le Iene”, l’attore è scoppiato a piangere durante il servizio dedicato al caso che lo vede denunciato per molestie sessuali da Alisa Toaff , dopo l’uscita di un’intervista in occasione di “Supersex” (scopri qui un retroscena pazzesco sulla serie).

Rocco non avrebbe apprezzato alcuni passaggi dell’articolo, sbottando malamente con uno sfogo sessista e volgare. E così è scattata la denuncia da parte della giornalista. Dopo la vicenda, Alisa e Rocco hanno avuto un confronto nell’ultima puntata de Le Iene, durante il quale Rocco si è scusato ed è scoppiato a piangere. L’attore è apparso molto dispiaciuto sia per la Toaff, sia per sua moglie, mortificata dai suoi comportanti. Malgrado la giornalista e Siffredi si siano riappacificati, il pubblico non ha apprezzato molto questo servizio, in particolare le lacrime del divo a luci rosse.

Rocco Siffredi e le lacrime a “Le Iene”: scoppia una polemica

Visibilmente scosso, Rocco è scoppiato a piangere sotto gli occhi di Alisa, l’inviata del format Rei e tutto il pubblico. Davanti alle telecamere, Siffredi ha confessato di essere depresso, ma di non prendere i farmaci per scelta, sfogandosi in modi di cui poi se ne pente.

Secondo molti, questo aspetto così privato della sua vita non andava ripreso: nelle immagini è visibile come l’attore sia fuori di sé e proprio per questo molti spettatori hanno ritenuto che si sia andati un po’ troppo oltre, non tutelando la salute mentale dell’attore.