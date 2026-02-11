LIDL assume con urgenza, ottimo stipendio anche senza esperienza

C’è una grossa opportunità di lavoro messa a disposizione da Lidl. La catena della GDO è in cerca di personale, sono tanti i posti disponibili.

LIDL ha bisogno di nuovo personale, e questa cosa potrebbe rappresentare una ottima opportunità lavorativa anche per chi è alle prime armi. Infatti non è richiesta alcuna esperienza pregressa quindi pure chi non ha mai avuto a che fare con il customer care e la vendita diretta può avanzare la propria candidatura.

Lo stipendio è compreso tra i 777 euro inizialmente per un addetto alle vendite fino ai 1850 euro per i capo settore. È chiaro che più tempo si resta e più sarà possibile scalare i ranghi ed ottenere una remunerazione maggiore. Inoltre occorre valutare da parte dell’azienda se assumere con un contratto part time o full time.

Ad ogni modo Lidl è aperta a nuove assunzioni e vale la pena provare. L’azienda tedesca, tra i principali leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata per quanto riguarda i discount, ha aperto dei nuovi punti vendita un po’ ovunque, da nord a sud d’Italia.

Di conseguenza c’è anche necessità di piazzare delle figure professionali per potere fare funzionare tali punti vendita. Inoltre è in corso una strategia aziendale tale da portare ad aumentare la presenza dei propri discount di mille unità in generale da qui al 2030.

Nuove assunzioni Lidl, come fare domanda

Solo entro quest’anno dovremmo assistere all’inizio dell’attività per almeno 150 nuovi discount Lidl. Si stima che ci sia bisogno di individuare circa 6mila persone da potere inglobare nella forza lavoro di Lidl. C’è un apposito spazio web sul sito ufficiale dell’azienda nel quale la stessa chiede ai potenziali candidati dove vorrebbero lavorare, quali siano i loro profili e spiega loro perché lavorare in Lidl e come candidarsi.

Si richiede di fornire indicazioni su quelle che sono le proprie caratteristiche ed in che ambito si ha ambizione di lavorare, oltre che il luogo in cui si vorrebbe esercitare. Le selezioni sono aperte a tutti, a prescindere dal titolo di studio od ai titoli di studio dei quali si è eventualmente in possesso.

Lo stesso vale per l’età ed anche per l’esperienza. Anche chi non ha mai esercitato in questo specifico ambito lavorativo può avere delle possibilità di essere assunto. L’unica cosa richiesta consiste in un certo grado di conoscenza nell’uso del computer, prerogativa che oggigiorno appartiene ormai a qualsiasi professione.

E come detto, Lidl assume da nord a sud della Penisola, con le assunzioni che riguardano quindi tutto quanto il territorio italiano. Da Lidl abbiamo tanti prodotti, come ad esempio quelli pasquali nel periodo preposto e la carne, sui quali ci si chiede quale sia la qualità effettiva. Ed il miele, con quello del discount tedesco presente da decenni in Italia che è di buona qualità.