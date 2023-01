Georgina Rodríguez stupisce i fan: “Com’è grande, ci entrano in 100”. Le FOTO lasciano a bocca aperta

Georgina Rodríguez ha lasciato a bocca aperta milioni di follower, le foto di inizio anno mandano in delirio tutti, donne comprese.

Georgina Rodríguez, una vita al fianco di CR7

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez è iniziata nel 2016, i due hanno deciso di sposarsi nel 2019 ed ormai siamo abituati a vedere la famiglia felice circondata dal lusso più sfrenato e da tanti figli desiderati ed amati. Qualcuno nell’ultimo periodo ha ipotizzato una crisi, ma sarà davvero così? Si dice che la relazione tra i due sia ormai solo una facciata tenuta in piedi per i contratti pubblicitari ma in molti non credono a questa ipotesi.

Il jet privato è enorme e fa gola a centinaia di fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodrígue ha postato una carrellata di foto che hanno lasciato a bocca aperta milioni di fan, la compagna di CR7 ha voluto mostrare lo sfarzo del jet privato con il quale si sposta in giro per il mondo.

Naturalmente la dolce e bella Georgina mostra anche altro, ovvero gioielli, diamanti, borse firmate, pellicce e chi più ne ha più ne metta.

La parola d’ordine è sicuramente esagerare ma come abbiamo visto anche per i regali di Natale l’elargire denaro non è di certo un problema per la famiglia di Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo visto lo sfarzo senza contegno sono in milioni a commentare le foto che lasciano a bocca aperta anche le donne.

Oltre ai classici complimenti sulla bellezza esteriore, in molti hanno sottolineato come il jet privato sia enorme ed extra lussuoso, per alcuni è il sogno di una vita che si realizza e c’è anche chi allude ad un sonnellino ad alta quota dal momento che la splendida Georgina ha mostrato anche un capiente letto adatto a crogiolarsi tra le nuvole dei cieli del mondo.

La bella modella e CR7 si stanno trasferendo in Arabia Saudita, la crisi amorosa amorosa ipotizzata negli ultimi tempi a quanto pare è solo una voce di corridoio, l’amore è ancora solido e forte nonostante i repentini cambiamenti.